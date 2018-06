Karel Gott namaloval Tři mušketýry

Karel Gott většinou maluje po nocích a ani tenhle obraz nevznikal jinak. "Není to ideální, protože umělé světlo lže, a když pak vidím obraz ve dne, zase ho opravuji. Ale jindy prostě nemám čas," říká.

Jeho mušketýři jsou inspirováni stejnojmenným muzikálem, který právě uvádí pražské Divadlo Broadway, ale žádného ze zpěváků na něm nepoznáte. "Nejsem portrétista a nechtěl jsem, aby to byli konkrétní osoby," vysvětluje Gott. "Kdybych namaloval Petra Koláře, ptali by se mě, proč tam není Tomáš Trapl, takhle jsem se podobným otázkám vyhnul," dodává. A stejně nekonkrétně mluví o hodnotě obrazu.

"Vyčíslit jeho cenu? No to si vůbec neumím představit. V té době jsem se mohl věnovat práci, která mě živí, své profesi. Cena toho času se dá těžko odhadnout..."



Malování se Gott věnuje řadu let, přičemž velkými rádci mu byli dnes už zesnulý Josef Vyleťal a Jiří Anderle. "Hodně mě v tom podporovali. Věřili, že záleží na fantazii a všechno ostatní je technika, a do té mě právě zasvětili. Do příběhů mi však nikdy nemluvili. Říkali: Buď rád, že máš fantazii. My máme spousty studentů, kteří vědí, jak na to, ale chybí jim invence."

Dnes už sám předává zkušenosti, a to své přítelkyni Ivaně Macháčkové, což je dostává i do problematických situací. Dodnes například nemají vyjasněno, čí je obraz Kubánská dívka.

"Já jsem si to celé vymyslela, tužkou předkreslila a Karla jsem jenom poprosila, aby mi ukázal, jak se pracuje s barvami. A on se do toho tak ponořil, že už mě k tomu zpátky nepustil. Prý ať si namaluju vlastní obraz," zlobí se naoko Macháčková.

Kubánská dívka je jedním z mála pláten, která má Gott vystavena ve svém domě na Bertramce. Ale málem o něj přišel. Jakmile ho viděl jeho manažer František Janeček, už ho chtěl kupovat. Vlastní největší část Gottových obrazů, ale dostal je většinou darem nebo za přátelskou cenu.

"Častokrát, když se nám něco výjimečného povede, František říká, mám u tebe obraz, a já mu ho dám," vysvětluje zpěvák, jak k obchodu dochází. A jestli by ho naštvalo, kdyby je Janeček jednou výhodně zpeněžil? "Ale to je přece jeho věc! Jakmile je jednou majitel, s čímž jsem já souhlasil, aby byl, tak mi do toho nic není. Já můžu nejvýš posmutněle naprázdno polknout," říká.

Obrazů dosud namaloval kolem čtyřicítky a všechny si je pamatuje. Když mu nedávno telefonovali z jednoho starožitnictví, dokázal i na dálku identifikovat, že jde o podvrh. Maluje málo a je přesvědčený, že záplava děl výtvarníka devalvuje. A vidí v tom ještě jednu výhodu. "Je lepší mít van Gotta, který žije a potvrdí, že ten obraz je jeho, než van Gogha, který je falzifikátem."