Karel Gott na Žofíně nezazpíval, přišel o hlas

Slavík, který trofej pro nejlepšího zpěváka získal již jedenatřicetkrát, se měl před publikum postavit poprvé od narození své dcery Charlotty Elly a po krátké dovolené, již si společně se svou partnerkou a novopečenou maminkou Ivanou Macháčkovou naplánovali. Za zády mu měl stát legendární Akademický soubor písní a tanců Ruské armády, Alexandrovci.

Gott jako by však měl na sedmdesátičlenný mužský soubor smůlu. Problémy s hlasem zažil totiž již před podobným koncertem před dvěma lety. Slavnou ruskou Kalinku si ovšem tenkrát díky zásahu foniatra armádního sboru, který mu udělal obstřik hlasivek, nakonec zazpíval.

Bílá v trojích šatech

Tentokrát si Alexandrovci, kteří byli z Gottovy nepřítomnosti hodně smutní, museli poradit sami. „Nemám z toho vůbec radost. Naopak, je mi to líto, protože zpívat s Alexandrovci je pro mne vždycky čest,“ řekl Gott. Za týden v Moskvě a 30. května v Kyjevě, kde koncertní turné skončí, si spolu, jak věří, rozhodně zazpívají. „Dám si teď na hlasivky dobrý pozor,“ slibuje Gott.

Gottovu nepřítomnost na pražském Žofíně fanouškům vynahradily Lucie Bílá, Helena Vondráčková nebo Marina Vyskvorkina. Lucie Bílá během dvouhodinového koncertu předvedla tři modely večerních šatů od své dvorní módní návrhářky Liběny Rochové. Helena Vondráčková se převlékla dvakrát a blonďatá operní pěvkyně Marina Vyskvorkina si po celý večer vystačila jen se žlutými šaty se stříbrným zdobením.

Úspěch u publika měly všechny tři slavné zpěvačky stejný. Bílá tentokrát v ruštině nezpívala, to si prý nechává až do Kremlu. A pilně ruské písničky studuje. „Ještě je mám v hlavě ze školy,“ vtipkuje. Hned po skončení koncertu si ji s motorkářskou helmou v podpaží vyzvedl její manžel, zpěvák Václav Bárta a pospíchali spolu domů do Otvovic.

Do Ruska i do Polska

Vondráčková se s manželem Martinem Michalem zdržela na slavnostní party a živě diskutovala s příbuznými tenistky Martiny Navrátilové. Zpěvačka se do Moskvy těší také proto, že ruské publikum její písničky zná a není pro ně problém zazpívat si je s ní společně.

Majestátní Kremelský palác se 22. května stane vrcholem Evropského turné hvězd 2006, které bylo loni součástí světových oslav k 60. výročí ukončení druhé světové války. Také letos šňůru vystoupení přichystal taneční mistr Jan Nekola a jeho agentura NKL Žofín.

Před Moskvou se uskuteční ještě několik vystoupení v Česku a jedno v Polsku. „Každý koncert bude mít jiný repertoár i obsazení. Po malé pauze potom odletí Karel Gott, Helena Vondráčková a Marina Vyskvorkina do Kyjeva, aby tam 30. května velkým koncertem uzavřeli kyjevské kulturní slavnosti,“ dodává Nekola.

Soubor Alexandrovci, který doprovází Velký orchestr paláce Žofín, se v Česku představí i na několika samostatných koncertech. Fanoušci si jej mohou poslechnout například dnes v Národním domě na pražských Vinohradech.