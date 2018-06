Karel Gott si na premiéře muzikálu zazpíval. Dorazili Zeman i Bohdalová

„Nemohu posuzovat, jak se mi to líbilo, či nelíbilo. Byl jsem u počátku všeho. Chválit, či kritizovat nelze. Byla by to sebechvála, což já nedělám. Nebo by to byla zbytečná falešná skromnost,“ prohlásil Karel Gott.



Zpěvák prý měl štěstí, že mohl zpívat pestrou škálu hitů. Posledních 55 let své pěvecké dráhy si užíval. „Teď jsem měl možnost být i u zrodu muzikálu. Díky zkouškám či castingům potvrzuji, že růže mají trny,“ řekl Gott, který bojoval s rakovinou mízních uzlin a nedávno musel podstoupit operaci břicha.

Populární zpěvák, podle jehož hitů herec, zpěvák a producent Sagvan Tofi muzikál napsal, se na jevišti objevil během přídavku. Dočkal se velkých ovací a spolu s herci si zazpíval píseň Být stále mlád. Obraz namalovaný Karlem Gottem je součástí příběhu a kromě toho zpěvák v muzikálu zastává roli supervizora.



Chválit muzikál nechtěl, ale své mladé kolegy ocenil. „Díky nim mám radost, že moje písně čeká dlouhý život. Je pro mě velkou odměnou, že jste mě tento požitek nechali prožít,“ se slzami v očích dodal Gott, který muzikálu popřál, aby měl jen na růžích ustláno.

Slavnostní večer si nenechal ujít prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou, herečka Jiřina Bohdalová s režisérem Zdeňkem Zelenkou, zpěvačka Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem, ministr financí Andrej Babiš s partnerkou Monikou a mnoho dalších známých tváří.

Karel Gott a Sagvan Tofi s tvůrci a herci muzikálu Čas růží (16. března 2017)

V premiérovém obsazení se v režii Petra Novotného představili Josef Vojtek, Markéta Procházková, Jan Kopečný, Filip Antonio, Jiří Langmajer nebo Adéla Gondíková.



Muzikál Čas růží je postaven na motivech Gottových písní, nejde však o jeho životopis. „Chtěl jsem vytvořit zcela nový příběh, který prozatím zůstane veřejnosti utajen. Myslím si ale, že si v něm diváci a posluchači určité paralely s životem našeho legendárního zpěváka najdou,“ uvedl před časem Tofi, který stojí za divácky úspěšným muzikálem Děti ráje.