Karel Gott: Můj mobil je odposloucháván

Tím ovšem Gottovo hlasové poselství nekončí. "Nebo víte co? Raději se na to vykašlete," doporučuje zpěvák všem, kteří by si ním chtěli hovořit.

Mírně zaskočen je i Mistrův nejbližší spolupracovník a přítel František Janeček. "Taky jsem ten vzkaz už slyšel a netuším, jak je to doopravdy. S Karlem jsem o tom nemluvil, ale myslím, že je to spíš vtip," řekl hudebník a podnikatel.

Slavíkovi blízcí tvrdí, že zpěvák disponuje notnou dávku smyslu pro humor. Je tedy pravděpodobné, že se Gottovi podařil dokonalý žert, kterým úspěšně šokuje své nejbližší okolí.