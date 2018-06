Karel Gott moderoval v bolestech, Lucie Bílá s rýmou

Pokulhávající zpěvák, léky a horkým čajem se dopující zpěvačka. Tak vypadalo třídenní zkoušení programu večera v Clarion Congress Hotel Prague jeho hlavních moderátorů Karla Gotta a Lucie Bílé. Při natáčení naostro to ovšem nebylo vidět.

"Lucie Bílá je zvyklá moderovat, ale v případě Karla Gotta je to poprvé v životě. Čí to byl nápad, oslovit tyto dvě hvězdy, už nevím, dřív se podobné věci pohybovaly vždy někde mezi Jirkou Adamcem a mnou," říká odborný poradce Miss ČR Miloslav Zapletal.

"Obtížnější už bylo přesvědčit ho, aby do toho šel, protože už ho před námi přemlouvalo k něčemu podobnému víc lidí. Povedlo se to nakonec jen nám a já jsem po generálce jeho ženě Ivaně i jemu říkal, že se doslova minul povoláním," dodal Zapletal.



Na akci nechyběla ani Miss World a prezidentka Miss ČR Taťána Kuchařová

Jiří Adamec, ředitel Miss ČR a režisér pořadu, který diváci České televize uvidí 11. dubna, kromě Gottovy fyzičky ocenil i jeho paměť.

"Scénář Karla Šípa je osmdesátistránkový, z toho asi padesát stran náleží Lucce a Karlovi. O Lucce nemluvím, ta je na jevišti schopná mluvit a zkušenosti s moderováním již má, uváděla například Miss desetiletí, kterou sledovalo pět milionů diváků. U Karla, který nemá s moderováním zkušenosti, to považuji za nadlidský výkon. On chce ale zkusit všechno a ví, jak na to, aby to dopadlo dobře. Ve svých téměř sedmdesáti letech navíc umí scénář zpaměti. A kdy ho dostal do ruky? Když nebudu brát v úvahu, že se do posledního dne měnil, měl ho k dispozici na dovolenou v Thajsku," říká Adamec.