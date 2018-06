Karel Gott mluvil o mafii i dceři Charlottě

Moderátoři si s hvězdným hostem hned na úvod přiťukli na zdraví i na čerstvě narozenou holčičku Miloše Pokorného a pustili se do povídání.

Gott zavzpomínal na svou slavnou kariéru v Německu či na setkání s Johnem Lennonem. Nevyhnul se ale ani aktuálnímu tématu, jakým se v poslední době stal zpěvákův vztah s odsouzeným podnikatelem Miroslavem Provodem, bývalým obchodním partnerem zavražděného kmotra podsvětí Františka Mrázka.

"Když jsem se s rodinou Provoda seznámil, byli jsme přátelé, o podsvětí a mafii tehdy nebyla ani řeč. Nějaký ten obchod tam jistě byl, něco pašovali, bylo to navíc v jevanském domě, který jsem mu sice prodal a už mi nepatřil, ale byl stále napsaný na mě. Pravda je, že bylo namále," řekl v Expresradiu osmašedesátiletý zpěvák.

Gott také mluvil o úskalích a důvodech, proč v centru Prahy stojí restaurace, která nese jméno. "Gott Gallery Restaurant nepatří mně, nepřebírám za podnik záruku, neručím za kvalitu jídla, obsluhu, takže případný neúspěch restaurace mé jméno nemůže poškodit. Je tam ale hlavně stálá výstava mých obrazů a tomu by žádný výtvarník neodolal," svěřil se.

Řeč samozřejmě přišla i na Gottovu nejmladší dceru Charlottu, kterou prý, co se týká budoucího výběru povolání, nebude nikdy do ničeho nutit. Své fanoušky legendární zpěvák určitě potěšil také tím, že konec kariéry neplánuje a ani si ho nedovede představit. "I kdybych chtěl skončit, nevím, zda bych našel ten správný den, dokud mi to myslí a mám muzikantský srdce, budu zpívat."