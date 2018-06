Z Gottova návratu do velké haly mě mrazilo, říká Michal David

„Mám vždycky velkou radost z happeningů. Jde o takový festival a ještě navíc na konci Karel Gott, to je mrazení v zádech. Vidíte sedmnáct tisíc lidí, kteří vstanou a tleskají. Karel byl šťastný a dojatý. Já mu to moc přál. Všichni budeme držet palce, aby vydržel zpívat co nejdéle,“ popřál Gottovi Michal David.

Při Českém mejdanu jako první píseň v Gottově podání zazněla Zůstanu svůj, poté Drove All Night s českým názvem Noční král. Na závěr koncertu zpěvák zazpíval novou píseň Země vstává, kterou speciálně pro sobotní večer složil právě Michal David.

„Samozřejmě bych mu rád ještě něco napsal, ale musí shůry přijít nějaké nápady. Když se zadaří, přijde další píseň a Karlovi se bude líbit, budu moc rád, když si ji zazpívá,“ dodal David.

Karel Gott po překonání nemoci zazpíval už minulý týden v pražské Malostranské besedě, ale to byl komorní koncert (glosu k vystoupení najdete zde).

V sobotu se dočkala i široká veřejnost. „Je to nenahraditelný pocit. Celý rok jsem se těšil, že se v této hale setkáme a zazpíváme si,“ přiznal po konci koncertu Karel Gott, který neskrýval slzy dojetí.

Český mejdan s Impulsem v O2 Aréně (Praha, 15. října 2016)

Koncert Český mejdan byl rozdělen do tří žánrových bloků. Odstartovaly ho kapely Jelen, No Name a Chinaski jako zástupci aktuální hudební generace. Následný dvouhodinový blok připomenul hity 80. a 90. let s Daliborem Jandou, Miro Žbirkou, Jankem Ledeckým, Ilonou Csákovou či Vašo Patejdlem.

Závěr večera patřil Michalu Davidovi a jeho hostům, mezi nimiž nechyběli Leona Machálková, Sagvan Tofi a samozřejmě zlatý hřeb večera Karel Gott.