VIDEO: Je nejlepší, ale to není reklama, laškuje Gott nad novým albem

Rozzářil se a odpovídal s úsměvem. "To je ta nejlepší otázka, která mě mohla potkat, protože této příležitosti využívám, abych sdělil, že velká radost pro mě je vydat novou desku sedmnácti světových klasických popových hitů, které jsem miloval. Prostě staré fláky, jak se říká," odpověděl zpěvák.

Na desce prý bude mnoho známých hitů, které se proslavily nejen v originální verzi, ale i v české. Gott ale slibuje, že v jeho podání budou originální.

"Našel jsem si je v repertoáru svých oblíbenců Neila Diamonda, Elvise Presleyho, Willieho Nelsona, Michaela Jacksona, R. Kellyho, Lionela Richieho, Diany Ross, Charlese Aznavoura, Kennyho Rogerse, Dana Hilla, Air Supply, Everly Brothers...," vyjmenovává Karel Gott (více o desce Dotek lásky zde).

Karel Gott: Dotek lásky (z obalu alba)

"Říkám to o každém albu, ale tohle je opravdu nejlepší. To není reklama, to je čistě informace, protože jste se ptal, že," smál se mnohonásobný český slavík.

Otázky dostal Karel Gott na nedávné oslavě narozenin moderátora Vlasty Korce. Zajímavostí je, že zpočátku neměl o rozhovor příliš velký zájem, neboť u něj platí, že když nemá co říci, raději neříká nic. Jakmile se ale dostalo na téma "práce", v tu ránu byl ve svém živlu.