Manželce a dětem chci ukázat, že táta je ještě k něčemu, říká Gott

„Domluvit účast Karla Gotta byl nejdelší běh, který jsem kdy absolvoval. Když jsem slavil s pořadem dva roky vysílání, volal jsem mu poprvé. Pan Gott mi tehdy po telefonu řekl: “Kolik jste říkal, že slavíte? Dva roky? Víte co, zavolejte mi, až to bude alespoň pět let,“ vzpomíná moderátor a producent pořadu Limuzína, Míra Hejda.



Když volal po pěti letech, na rozhovoru se opravdu domluvili. Gotta ale tehdy pár dnů před natáčením ochromila nemoc. Letos se tedy Hejda po osmi letech konečně dočkal.

Karel Gott v rozhovoru mimo jiné zavzpomínal na minulé ročníky Českého slavíka: „Zrušení ankety je smutné. Přece jen to bylo hodně let. Byli jsme zvyklí na to, že jsme se vždy sešli. Byla to taková tradice. Vždy jsme si s ostatními zpěváky vyměnili pracovní zkušenosti. Když vypadne jeden rok Slavík, může to být pro mě osudové,“ říká Gott.

Zpěvák zároveň přiznává, že má strach, aby se na něj jednoho dne nezapomnělo, což se podle něj může stát velice rychle. „Stačí pár chybných kroků,“ říká pěvecká legenda, která se drží na výsluní populární hudby již šedesát let.

Jak Gott přiznává, ani po tolika letech koncertování pro něj velká vystoupení nejsou rutinou a mívá trému. „V šatně jsem ještě machr. Když ale vejdu na jeviště a vidím O2 arenu plnou až nahoru, řeknu si: A sakra. Na to si musím vzít Pampersky. Je to obrovská zodpovědnost. Musím víc zabrat, takový koncert je daleko namáhavější než klubové vystoupení. Je to taková obhajoba titulu,“ říká zpěvák.

V současnosti se věnuje s radostí hlavně své manželce Ivaně (42) a dcerám Charlotte (12) a Nelly (10). Společné zpívání ho však neláká. „Nikdy jsem nebyl příznivce show typu Zpívá celá rodina. Johny Cash bral například celou rodinu a nechal je zpívat, aby si odpočinul. To ještě nepotřebuju, na to mám hosty. Manželce a dětem chci ukázat, že táta je tu ještě k něčemu,“ říká zpěvák.

Ivana Gottová a Karel Gott na premiéře muzikálu Čas růží

Přesto si s dcerou Charlotte střihl společný duet Když draka bolí hlava ve stejnojmenné pohádce, kde ztvárnil Gott roli dědečka kováře. „Role princů už mi dávno nedávají. Hrál jsem kováře, pořádnýho chlapa, kterej se nebojí vzít kladivo do ruky a nemá strach z ohně a plamene. Typický já, jak mě lidé znají!“ směje se zpěvák.



Toho potěšila i práce maskérů, kteří mu pro jeho roli připravili účes z delších vlasů. „To se povedlo. Udělali mi super háro a já jsem si řekl, že přesně tohle budu nosit. Konec vystříhaných vlasů. Zase budou hára,“ těší se Gott.