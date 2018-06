Karel Gott se zotavuje v přírodě a fanouškům popřál krásné léto

„Moji milí příznivci, posílám vám pozdravy z přírody a přeji vám krásné léto. Váš Karel Gott,“ napsal zpěvák ke koláži fotek na Facebooku.

Na jednom snímku drží u přehrady velkou rybu a na druhém stojí vedle své fenky Stelly v bekovce a holinkách z hudebního festivalu Rock for People, kde před třemi lety vystupoval.

Karel Gott, který se po prodělané rakovině mízních uzlin a následných chemoterapiích věnuje hlavně rekonvalescenci, se fanouškům naposledy ozval v květnu, kdy byl s rodinou v Mariánských Lázních (více zde).

Přestože se opět věnuje i hudbě a se Sagvanem Tofim pracuje na muzikálu Čas růží, dal na rady lékařů a hlavně odpočívá po náročné léčbě.

„Vy mě už trochu znáte, já se neudržím. Po zákroku odpočívám, ale stále mi to nedá a myslím na to, co dělat. Chuť i nápady mám,“ řekl Karel Gott v květnu.