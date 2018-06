Gott poprvé žaluje novináře. Naštvaly ho fotky ze šatny nebo limuzíny

Podle dostupných informací jde o první žalobu na ochranu osobnosti, kterou zpěvák za desítky let v showbyznysu podal na některého z novinářů. K soudu Karel Gott osobně nepřišel, ani se k tomu nechystá. V jednací síni ho zastupuje Petr Ostrouchov – pražský advokát, který v podobných osobnostních sporech hájil práva třeba bývalé první dámy Dagmar Havlové nebo herečky Anny Geislerové.



Advokátské eso si do soudní bitvy vzal i žalovaný novinář Krušina. Po jeho boku usedla Jana Rejžková, mezi jejíž klienty patřili v minulosti například Stanislav Gross, Jiří Čunek nebo dvojnásobný vrah Petr Kramný.



Vedle nich se na lavici žalovaných posadili další dva advokáti. Jeden zastupuje vydavatelství Narfi, které Krušinovu spornou knihu v roce 2016 vydalo, a druhý olomouckou tiskárnu. Ta se brání, že s obsahem publikace nemá nic společného, pouze ji vytiskla, jak chtěl nakladatel. Gottův advokát připustil, že pokud se to prokáže, zpěvák žalobu proti tiskárně stáhne.

Karlu Gottovi vadí v knize některé publikované historky a více než deset fotek, na kterých je zachycen například po vystoupení v šatně, v limuzíně nebo ve vypůjčeném domácím oděvu. „Řada fotografií byla pořízena a následně použita bez jeho vědomí. V knize jsou historky, které patří do okruhu jeho soukromí nebo okruhu jeho nejbližších přátel či spolupracovníků, a pan Gott nemá zájem je publikovat. Požadujeme, aby ta kniha nebyla obchodována a pan Gott dostal omluvu,“ řekl iDNES.cz jeho advokát Petr Ostrouchov.



Dvanáct let na cestách s Gottem

Novinář Jiří Krušina byl z podané žaloby překvapený. S Karlem Gottem spolupracoval zhruba dvanáct let. Psal o něm, fotil ho, doprovázel na několika turné a cestách v tuzemsku i v zahraničí, třeba ve Spojených státech nebo v Rusku. Z tisíců pořízených fotek a vzpomínek sestavil v roce 2016 knihu, kterou chtěl Gottovi věnovat k jeho 77. narozeninám. Tehdy v létě se mu však nepodařilo se zpěvákem spojit. Kontaktoval jeho mluvčí a další spolupracovnici, jenže bezvýsledně.

Když pak kniha v září vyšla, Karla Gotta rozzlobila. Proč, to Krušina nechápe. Trvá na tom, že všechny fotografie pořizoval s vědomím zpěváka. Někdy ho o focení Gottův tým dokonce přímo požádal. Na akcích byl akreditován jako novinář. Krušinovy fotky využíval zpěvák například na sociálních sítích nebo ve svých propagačních materiálech.



„Kdybych cítil nějaké pochybení, tak bych jeho žádosti (knihu stáhnout) vyhověl, ale opravdu nemám uvnitř svého srdce pocit, že bych něco udělal špatně. Fotky nikdy nevznikaly ve stylu paparazzi. To bych se styděl a taky bych po boku pana Gotta nemohl dlouho fungovat. Vždycky vznikaly s jeho souhlasem a vědomím,“ hájí svou práci v rozhovoru pro iDNES.cz žalovaný novinář (více ve videu).



„Žalobce (Karel Gott) se zcela nedůvodně domáhá mocenského zásahu do svobody projevu mého klienta za účelem ochrany svých osobnostních práv, do kterých v žádném případě zasaženo nebylo,“ odmítla před soudem Gottovu žalobu advokátka Jana Rejžková.

Část fotek byla podle advokáta Ostrouchova zveřejněna bez souhlasu Gotta:

VIDEO: Požadujeme, aby ta kniha nebyla obchodována, říká Gottův advokát Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdo má co dokazovat?

Strany jsou ve sporu také ohledně toho, na které z nich leží důkazní břemeno. „V těchto osobnostních sporech není možné říci: já (Karel Gott) jsem nedal souhlas (s pořízením fotografií), prokazujte, že ho máte,“ tvrdí právní zástupce nakladatelství Narfi Marek Nemeth. „On (Karel Gott) tvrdí, že bylo zasaženo do jeho osobnostních práv, on to musí prokázat,“ přitakala mu Rejžková.

Karel Gott a soudy Červen 1996 - zpěvák se soudil o určení neplatnosti prodeje své vily v Jevanech, kterou v roce 1988 prodal za 6,1 milionu korun firmě Narex. Vilu získal zpět, peníze firmě vrátil (podrobněji zde). V září 2005 prodal Gott vilu za 11 milionů podnikateli Janu Moťovskému, který v ní vytvořil zpěvákovo muzeum s názvem Gottland.

Listopad 1999 - Gott chtěl žalovat vydavatele a autory knihy „Když milenky pláčou aneb Devět žen Karla Gotta“, která se věnovala zpěvákovu sexuálnímu soukromí. K soudu nakonec nedošlo.

Květen 2007 - zpěvák uvedl, že podal žalobu na německou fanynku Hannelore Uhl, která ho pronásleduje a vyhrožuje mu i jeho rodině smrtí. Žena také veřejně zpochybňovala Gottovo otcovství ve vztahu k jedné z dcer. Zpěvák ji označil za psychopatku. „V Německu je na tuto ženu podaná žaloba, u nás to musím řešit jinou cestou, ale nebudu říkat jakou,“ řekl MF Dnes Karel Gott. Zda soud proběhl a jak dopadl, není z veřejných zdrojů známo. Listopad 2007 - Gott zvažoval žalobu na polského spisovatele Mariusze Szczygieła, který vydal knihu Gottland, která se zabývala jeho pohledem na Čechy. Zpěvák chtěl docílit stažení knihy s tím, že označení "Gottland" je jeho registrovanou slovní ochrannou známkou pro ČR i EU.

Červen 2010 - pořadatelé koncertu ve východoněmeckém Eisenhüttenstadtu chtěli Gotta žalovat kvůli tomu, že vystoupení bylo krátké a údajně odzpívané na playback. Podání žaloby si v srpnu rozmysleli. Duben 2014 - Gott žaloval stát kvůli jeho postupu při výpočtu daní. Berní úředníci přikázali zpěvákovi doplatit na dani několik milionů korun. Ve výpočtu však udělali chybu a z rozhodnutí soudu mu museli doplatek vrátit. Nikdo se mu přitom neomluvil. Gott chtěl po ministerstvu financí 1,3 milionu korun jako odškodné za výdaje, které kvůli sporu se státem měl. S žalobou neuspěl.

„Žaloba je postavena na tvrzení, že vyšla kniha, ve které jsou užity osobnostní atributy žalobce bez jeho svolení. To, že jsou v té knize obsaženy, je, předpokládám, nesporné. Že byly pořízeny nebo použity bez svolení žalobce, to už je sporné. Tvrdí-li žalobce, že se něco nestalo, že k něčemu nedal souhlas, není jak to prokázat a je na žalovaném, který tvrdí, že souhlas dostal, aby to prokázal,“ je naopak přesvědčen Gottův advokát Ostrouchov.



„Žalobce říká, že bylo touto knihou zasaženo do jeho cti, důstojnosti a soukromí. Musí proto prokázat, že k tomu skutečně došlo. A to není o souhlasu ohledně pořízení fotografií. To je o tom, že někdo panu Gottovi třeba napsal: na fotografii číslo 54 vypadáte špatně. Chci důkazy, jak ta kniha zasáhla do práv žalobce,“ reagoval advokát Nemeth.

Zpěvákův právní zástupce upozornil, že existuje absolutní zákonný zákaz pořizovat a používat fotografie jinak než se svolením zobrazené osoby. Výjimkou je pouze zpravodajská a umělecká licence. To, že Krušina vyfotografoval Gotta v soukromí a fotky bez jeho souhlasu použil ve své knize, je podle Ostrouchova zásahem do zpěvákových osobnostních práv a není třeba to dále prokazovat.

„Žalobce v tomto sporu nepožaduje finanční satisfakci. Pokud by odškodnění žádal, pak by mu nezbylo, než aby prokázal intenzitu zásahu,“ vysvětlil Ostrouchov. „Už ten fakt, že fotografie byly pořízeny a použity ilegálně, je tím zásahem do těch práv,“ dodal advokát.



Slovo „ilegálně“ zvedlo ze židle advokátku Rejžkovou. „Proti tomu vznáším důraznou námitku. Fotografie v knize nebyly pořizovány ani ilegálně, ani konspirativně. Žalobce o nich věděl, můj klient byl v průběhu dvanácti let součástí týmu, který doprovázel pana Gotta na jeho koncertech a turné. Tudíž slovo ilegálně je velmi silný výraz. Předpokládám, že to pan právní zástupce nemyslel až tak vážně,“ ohradila se Rejžková. Podle ní byla kniha vydána na základě zpravodajské i umělecké licence.



Prodej knihy soud zakázal

Během pondělního jednání vyšlo najevo, že soudy v prosinci 2016 zakázaly předběžným opatřením nakladateli knihu prodávat. Přesto je stále v některých internetových obchodech nebo kamenných knihkupectvích k mání, což se Gottovi nelíbí. Soudkyni Šárku Malíkovou Petříčkovou na to upozornil zpěvákův právní zástupce.



Žalovaná strana tvrdí, že rozhodnutí soudu respektuje a knihu „nevyrábí, neprodává, nenabízí k prodeji ani nepropaguje.“ V prodeji jsou pravděpodobně kusy, které měli obchodníci ještě na skladě.



Projednávání sporu bude pokračovat v říjnu, kdy chce soudkyně vyslechnout některé svědky.