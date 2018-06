VIDEO: Hvězdy znovu pomáhají, minule ze sebe Gott udělal šaška

Znakem charitativní akce je nasazení klaunského nosu. To loni udělal nejen zpěvák Karel Gott, ale i Marek Ebem, který celý pořad s podtitulem Pomáhej s humorem bude moderovat i letos.



Eben se blýskl, když v rámci hudebního čísla navlékl široký kabát, pod který schoval i dvě fiktivní nohy. Své vystoupení s nadsázkou označil za "pakárnu".

"Jistě uznáte, že jsem se taky nešetřil. Takovou pakárnu jsem v televizi ještě nedělal. Kdyby to nebylo na charitu, tak bych se do toho nedával. Ale jestli vás to přimělo poslat jednu DMS, tak to stálo za to," smál se Eben.



V závěru loňské show poté ohlásil Karla Gotta, který ze sebe dobrovolně udělal šaška.

"Pane režisére, já tedy vyjdu s hudbou a na tom prvním schodu zavrávorám. A kolik těch kotrmelců jste si představoval, že bych tady udělal?" tázal se mistr. "Tak dva tři, jak jste zvyklý," odvětil režisér. "No, zvyklý, to víte, já už to nedělám. Ale pro dobrou věc to rád zkusím," slíbil Gott.



Scénky pro letošní vydání připravili Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem, Eva Holubová, Ondřej Vetchý, Jan Potměšil a další. V pořadu zazpívá Jiří Korn, Miro Žbirka nebo Marie Rotttrová.