Naučili jsme se žít ze dne na den, říkají Ivana a Karel Gottovi

„Bylo to hrozné, úplný pocit beznaděje. Hlavně když mi ukázali snímky. Že tady dnes Karel je, opravdu považuji za zázrak. Modlili jsme se za něj každý den. Vypadalo to hodně špatně, což ani sám nevěděl, protože by ho to zlomilo,“ prozradila Ivana Gottová.

Lékař zpěvákovi Karlu Gottovi snímky ukázal, až když se všechno zlepšilo a bylo na dobré cestě.

„Zasáhlo to celou rodinu. Naučili jsme se žít ze dne na den a nic neplánovat. Musela jsem posbírat všechny síly a nedat na sobě nic znát,“ vzpomíná zpěvákova manželka.

„Ano, lékařům vděčím za mnoho. Ale bez podpory rodiny by to nešlo. Jsou pacienti, kteří jsou na všechno sami. To si neumím představit. Ivanka má na mém uzdravení zásadní podíl. Zdraví člověka velmi záleží na lásce partnera,“ míní Karel Gott.

Čtěte ve čtvrtek Velký vánoční Magazín DNES Vychází ve čtvrtek 29. listopadu 2018. Rozhovory, reportáže a příběhy na 116 stranách a TV program na Vánoce, Silvestra a Nový rok.

„Rodina je pro mě motivací. Zkrátka mám doma ty pravé. Rád si s nimi povídám, i když holky mě občas neposlouchají, protože mají na uších sluchátka,“ zažertoval.

Jeho manželka však prý poslouchá bedlivě, protože zaznamenává jeho vyprávění. Vznikne z toho podle něj velmi upřímná kniha.

„Hlavně to bude moje kniha a ne kniha o mně beze mne. Bude v ní spousta dosud nezveřejněných fotografií a materiálů. Věřím, že si příznivci rádi na tu pravou knihu počkají,“ dodal Karel Gott pro čtvrteční Magazín DNES.