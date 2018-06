Karel Gott, Václav Klaus i Michal David slavili 20. narozeniny iDNES.cz

„Já se omlouvám, že jsem sem takhle neohlášeně vtrhl, šel jsem kolem, slyším dobrou muziku, tak si říkám a počkat! Oni tady slaví významné výročí. Dvacet let iDNES.cz,“ žertoval hned při příchodu na pódium Karel Gott, který zazpíval několik svých hitů a musel přidávat.

Zpěvák rozpohyboval i netančící diváky a na konci vystoupení nechybělo ani přání. „Já vám gratuluji k tomu významnému výročí, protože je to nejčtenější médium a přeji vám, aby na věky zůstalo nejčtenější,“ řekl Karel Gott.

Oslavu si nenechal ujít ani bývalý český prezident Václav Klaus a prozradil, že není až takovým příznivcem nočního života. „Já se na akce tohoto typu moc nedostanu. Já jsem spíš člověk, který si jde zahrát tenis a po tenise jdeme na pivo. Občas je to ale příjemná změna,“ přiznal politik.

Se sportem a večírkováním to má podobně i kardiochirurg Jan Pirk, který na party dorazil také. „Ono to vypadá, jako bych chodil po večírcích, ale není tomu tak. Společnost mám rád, ale když už někam vyrazím, je to opravdu jen na chviličku. Dnes mám po náročné operaci a zítra mě čeká další, proto musím být fit. Každé ráno si zacvičím, je to už takový můj rituál a jedu do práce,“ řekl milovník běhání, kola a plavání.

Večer k 20 rokům portálu iDNES.cz Večírek iDNES.cz

A co by jeden z předních českých odborníků na srdce popřál hostiteli? „Já bych dnešnímu oslavenci do dalších dvaceti let popřál, aby zůstali poctivými novináři, aby nesklouzli do bulváru a abychom vás mohli i nadále mít rádi,“ uvedl lékař.

Do plejády známých osobností, které pozvání přijaly, se připojil i zpěvák Michal David. Ten si nemohl vynachválit především prostory, kde se oslava uskutečnila. „Nikdy jsem v Anežském klášteře nebyl a dnes jsem rád, že jsem měl tu čest tady i zazpívat. Je to tu opravdu nádherné,“ pochvaloval si hitmaker.