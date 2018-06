Karlu Gottovi se splnil sen. Má svou hvězdu na Chodníku slávy

„Je to pro mě čest mít hvězdu vedle takových osobností světové hudby. Hvězda je velký symbol používaný při různých souvislostech a okolnostech. Ať je to šesticípá Davidova hvězda nebo Betlémská hvězda, hvězda v Hollywoodu, kde jsou slavné filmové hvězdy, ke kterým jsem vždycky vzhlížel. Hvězdy řadím mezi významné osobnosti, které tady už vlastně jsou. Je to pro mě událost, a když jsem před 35 lety napsal a nazpíval melodii, kterou Pavel Vrba otextoval a nazval ji Hvězda chodníku, ani jsem netušil, že bude i o mně,“ řekl Karel Gott.

Ředitel karlínského divadla Egon Kulhánek připomněl, že když zakládali Chodník slávy, tak první myšlenka byla poděkovat zakladateli divadla Eduardovi Tichému. „Další hvězdy, které přibyly, patří velikánům světového hudebního byznysu. A jsem rád, že dnes mezi ně přibyl další velikán Karel Gott,“ prohlásil Kulhánek.



Odhalení hvězdy se uskutečnilo mimo jiné i v souvislosti s prvním výročím premiéry muzikálu Čas růží. Proto byli mezi přítomnými také jeho autor Sagvan Tofi a herci Josef Vojtek, Markéta Procházková nebo Filip Antonio.

Muzikál Čas růží měl premiéru loni 16. března. Gott, podle jehož hitů Tofi muzikál napsal, se tehdy na jevišti objevil během přídavku a dočkal se velkých ovací. Spolu s herci si zazpíval píseň Být stále mlád. Obraz namalovaný Gottem je součástí příběhu. Vedle toho působí Gott v muzikálu v roli supervizora.

Karel Gott v roce 2016 bojoval se zdravotními problémy. Už v té době prohlásil, že ani po těžké nemoci se nehodlá s hudební kariérou rozloučit. Přestože ho občas provázejí nemoci, začal se postupně vracet na scénu. Na začátku minulého týdne byl propuštěn ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde byl necelé dva týdny kvůli silné chřipce. Krátce poté oznámil, že vystoupí 12. června za doprovodu Boom!Bandu Jiřího Dvořáka na samostatném koncertě v pražské O2 areně.

Gott, který je vedle Česka oblíbený především v Německu, se v závěru loňského roku stal po dvaačtyřicáté mezi zpěváky vítězem ankety popularity Český slavík.