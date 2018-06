Omotala si ho kolem prstu, říká cvičitelka o fence Karla Gotta

V době, kdy Karel Gott pravidelně jezdil na chemoterapie a byl vysílený, nebyl pobyt psa v jejich domácnosti žádoucí. Vyžadoval pozornost a lehce mohl do rodiny zanést i nemoci, které by Gotta ohrozily na zdraví. Zpěvák proto fenku Stellu na čas svěřil do rukou kynoložky.

„Tím, že páníček je pořád doma, tak samozřejmě Stela ho pořád otravovala. Protože je to pes, který neustále vyžaduje pozornost. Když bylo po chemoterapiích a nebylo mu úplně dobře, tak to nebylo nic moc,“ sdělila Zuzana Daušová v rozhovoru pro TV Barrandov.

„Ta fena pro něj znamená strašně moc, hlavně psychickou podporu. Má úžasnou povahu. Říkala jsem mu, že to je jediná blondýna, která si ho omotala kolem prstu,“ pokračovala cvičitelka.

Fenku si rodina přivezla domů před dvěma lety a velmi si psa oblíbila. „Já jsem doma vítán srdečně všemi. Ale první, koho mám na hlavě, je Stella. A myslím si, že nejen kvůli tomu, že jí dávám pamlsky. Ona mě má opravdu ráda,“ sdělil před časem Karel Gott.

Ačkoli nemá Stella speciální výcvik asistenčního psa, dokázala by prý v případě nouze zasáhnout. „Ona ho miluje a kdykoli na něj mrkne, tak páníček poslechne. Ukáže na lednici a páníček jí dá krůtí šunčičku. Kdyby Karel třeba zkolaboval, tak ona rodinu dokáže rozpumpovat,“ doplnila Zuzana. Až bude Karel opět plný sil, pes se k rodině vrátí.