Gott má roli v Hřebejkově filmu, pomohly zkušenosti s šílenou fanynkou

"Jsou tam některé fanynky, které se podobají skutečnosti," prozradil Gott. Víc ale o konkrétním případu, kdy ho pronásledovala německá fanynka, mluvit nechtěl. "Já bych nerad, kdyby nás teď viděla nebo slyšela, že jsou tam jakási podobenství," řekl.

S autorem příběhu Petrem Šabachem postavu Karla Gotta konzultoval. "S panem Šabachem jsme si o tom povídali. Některé věci vznikaly z mých zkušeností. Ve filmu se to musí lehce zkreslit, je to celé nad věcí, lehce humorné."

I když se mu občas stane, že ho fanynky žádají o ruku a odmítají připustit, že je už ženatý, stává se to dnes již méně, než by se u nejslavnějšího českého zpěváka mohlo zdát.

Český slavík 2012 - Karel Gott s manželkou Ivanou

Šílenství, jaké zažíval i s dalšími kolegy v minulosti, už pominulo. Teď je podle Karla Gotta daleko těžší se jako zpěvák etablovat.

"Byl jeden jediný program, v té bedně jsme se objevili a najednou jsme se zjevili ve městě, přijeli jsme autobusem, náměstí bylo plné, holky křičely a my vystupovali jako Beatles. To byla doba, kdy byla televize fascinující element. Dnes přepínáme 300 kanálů. Poloha zpěváka je dnes něco jiného. Cesta je dlouhá, aby si vybudoval repertoár, není to po jednom vítězství v nějaké soutěži," dodal Gott.