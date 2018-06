Doufám, že se uvidíme v lepších časech. Gott děkuje fanouškům za podporu

Nemocí trpěl Grossman i Dřízhalová Non-Hodgkinův lymfom se daří vyléčit u 70 až 80 % nemocných. Kromě Jiřího Bartošky tuto nemoc porazili třeba zpěvačka Tena Elefteriadu, legendární hokejista Mario Lemieux nebo australská zpěvačka Delta Goodremová. Jiří Bartoška Jiří Grossmann Zuzana Dřízhalová Boj s lymfomem naopak prohrál v pouhých třiceti letech herec a zpěvák Jiří Grossman, který trpěl touto rakovinou na začátku 70. let, kdy nebyla medicína v léčbě nádorových onemocnění tak daleko jako dnes. Lymfomu podlehla v roce 2011 ve věku 36 let také herečka Zuzana Dřízhalová, která s rakovinou bojovala několik let a spoluzakládala občanské sdružení Lymfom Help, které si dává za úkol pomáhat pacientům, vytvářet pro ně motivační programy, organizovat vzájemná setkání a informovat veřejnost.