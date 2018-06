Karel Gott má z Decibelů lásky radost. Kvůli dceři a Ivě Janžurové

„Moji milí příznivci, rád bych se s vámi podělil o dvě oficiální fotografie z natáčení filmu Decibely lásky. Zahrát si s Ivou Janžurovou byl můj dlouholetý sen. Že si s ní ve filmu ale i zazpívám, to by mě ve snu nenapadlo. Má radost se navíc umocnila i díky krátké herecké scéně s mojí dcerou Charlotte Ellou. Ať si říká kdo chce, co chce, já jsem si to užil,“ napsal zpěvák na svém Facebooku.

Závěrečnou píseň Gott nazpíval ještě předtím, než mu lékaři loni začátkem listopadu diagnostikovali takzvaný Non-Hodgkinův lymfom. Zjistili to při operaci náhlé příhody břišní, které se zpěvák podrobil několik dnů předtím.

Karel Gott má za sebou už několik cyklů chemoterapie. Střídá pobyty v nemocnici a ve své vile na Bertramce, kde o něj pečuje manželka Ivana, které ke 40. narozeninám namaloval obraz.

„Moji milí příznivci, téměř po měsíci vás zdravím. Jak jste si všimli, na nějakou dobu jsem se odmlčel, ale ne kvůli zdravotním potížím, ale z toho důvodu, že jsem intenzivně maloval obraz pro svou milovanou ženu Ivanu k jejím kulatým narozeninám,“ napsal Karel Gott v lednu (více zde).