Gottovi došla trpělivost, kvůli médiím prodává vysněnou chalupu

„Přátelé, chci se s vámi podělit o jedno důležité rozhodnutí. Počátkem letošního roku jsme se s mojí ženou Ivanou rozhodli pořídit si pozemek, kde bychom postavili chalupu a měli možnost v budoucnu relaxovat. Těšil jsem se, že budeme mít místo, kde budu moci odpočívat, malovat, číst si a přemýšlet o životě. Tím místem se měla stát obec Doubice v severních Čechách. Koupili jsme zde pozemek a záměrně jsem jej formálně napsal na moji tchyni, abych předešel předčasné mediální publicitě,“ napsal Karel Gott na svůj profil na sociální síti, kam přidal i fotografii rozestavěné chalupy.

Už v minulosti se zpěvák několikrát zmínil, že je zájem médií o stavbu až moc velký, ale vtipkoval, že má právě díky médiím přehled o tom, jak stavba pokračuje. Teď už ale pohár trpělivosti přetekl a rozhodl se pro prodej. Říká, že na tak mediálně propíraném místě s rodinou v budoucnu nenajde klid.

„Tušil jsem, že se informace o stavbě časem rozkřikne, ale že se kolem pozemku a následné stavby strhne taková mediální smršť, to jsem nepředpokládal,“ pokračoval zpěvák.

Gott nedávno vystoupil ve vyprodané pražské areně:

VIDEO: Dvacet tisíc fanoušků vítalo Gotta ovacemi vestoje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vadí mu, že se o stavbě v médiích psalo tak často. „Téměř denně se informace o pozemku a stavbě námi vysněné roubenky objevovaly v médiích, včetně fotografií a záběrů z dronů. Za ta léta jsem na mediální zájem o mou osobu zvyklý. Velmi mě však mrzí, že i přes mé prosby, aby média ubrala nohu z plynu, co se týče Doubice, novináři nepolevili a jak nám bylo sděleno, ani do budoucna polevit nehodlají. Je to pro mě jasný vzkaz, že některá média ani trochu nerespektují a nectí soukromí mé a celé mojí rodiny. Došlo to dokonce až tak daleko, že redaktoři dělají ankety s obyvateli Doubice a jak jsem se i dozvěděl, tak cestovní kanceláře vypisují zájezdy do obce, aby se veřejnost podívala, kde stavíme,“ sdělil.

„Musím vám říct, že vše má svou hranici a každý pohár trpělivosti jednou přeteče. Naše původní nadšení mít roubenku v severních Čechách se změnilo ve velké zklamání. Nemáme s manželkou a dětmi zájem na tom, aby každý náš krok na pozemku v Doubici byl pod drobnohledem. Roubenka pro nás ztratila původní smysl odpočinku, stalo se z ní místo jakési atrakce. Proto jsme se rozhodli, i s ohledem na místní obyvatele a jejich klidné žití v obci, že pozemek s nedokončenou stavbou prodáme,“ dodal Gott ve svém prohlášení.

Další rozhodování o pořízení nemovitosti zřejmě pečlivě zváží a bude dělat všechno proto, aby se informace o případném stavění nedostaly na veřejnost.