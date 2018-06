Karel Gott bude svoji ženu v televizní práci podporovat

"Jsem na Ivanku pyšný. I když vlastně ještě není za co, musí něco ukázat. Ale budu ji v tom podporovat," nechal se slyšet Gott. Jeho manželka se zatím k nové pracovní nabídce nevyjádřila, ale proslýchá se, že se na ni pečlivě připravuje.

Manžela nedoprovázela ani na narozeninovou oslavu Jitky Zelenkové, která slavila šedesátiny připadající na 5. června. Zpěvák dorazil do pražského Paláce Aventin rovnou ze slovenského Liptovského Mikuláše, kde měl den předtím koncert. Své dlouholeté kamarádce a kolegyni přivezl puget několika druhů květin, v nichž převládaly růže. Popřál jí pak, aby stále tak skvěle vypadala a aby jí to pořád tak dobře zpívalo.

Helena Vondráčková svoji gratulaci rozvedla hned do pěti bodů. Vedle dobrého zdraví či dlouhých let plných zpěvu by jí moc přála spolehlivého fajn chlapa a také to, aby se zdravotní stav její vážně nemocné maminky zlepšil. Za neskromné přání považuje i to, aby zůstaly nadále tak skvělými kamarádkami. S narozeninovým dortem pro oslavenkyni čekala trpělivě i ona na příchod Karla Gotta a Jiřinu Bohdalovou.

Dort byl ale jen jedním z mnoha dárků, které bude vybalovat asi celý den. Jedne rozbalila hned - výběrové trojalbum Jitka Zelenková - Zlatá kolekce, kterou jí nadělil u příležitosti jejího životního jubilea Popron Music. Slavnostně ho před zraky svých gratulantů také pokřtila. Jsou na něm známé hity i duety a tria s Karlem Gottem, Karlem Zichem, Karlem Černochem, Jiřím Bartoškou, Helenou Vondráčkovou nebo Marií Rottrovou. S Milošem Skalkou a Jakubem Jakoubkem, bývalými slavnými dýdžeji, si za mixážním pultem společně střihli jeden z oblíbených hitů a zavzpomínali tak na staré dobré časy.