Karel Gott boduje s Nelly Sofií, cizí jména jsou v módě

Jména, která zlatý slavík a jeho žena Ivana vybrali, jen potvrzují trend, který v Česku v posledních letech sílí. Lidé svým dětem častěji dávají zvláštní a exotická jména. A není to zdaleka jen specialita umělců, i když u nich je příklon k cizím jménům nejpatrnější.



Ivana Gottová a její dvouletá dcera Charlotte Ella

"Jméno jsme vybírali podle jeho sympatického zvuku. Navíc se nám líbilo, že to není běžné jméno," vysvětlil své rozhodnutí Gott. "Neváže se to k Sofii Lorenové ani k žádné jiné slavné osobě," tvrdí otec. U porodu tentokráte Gott nebyl, protože Nelly Sofie přišla na svět předčasně – čtrnáct dní před termínem, který Ivaně Gottové určili lékaři. "Rozhodně mě nemrzí, že ani tentokrát nemám syna," konstatoval zpěvák. - čtěte také: Na holčičku jsem si už zvykl, říká novopečený otec Karel Gott



Neobvyklé jméno vybrali pro svého syna Nicolase i Mirek Topolánek a Lucie Talmanová

Statistiky potvrzují, že počet netradičních jmen v Česku trvale roste. Stále častěji se objevují jména jako Melánie, Tiffany či Nicolas. Podle matrikářů za to může i fakt, že je v Česku stále více přistěhovalců. "Jméno dítěte navazuje na zvyklosti a náboženství dotyčného národa. Většinou jsou však součástí takzvaných dvojjmen," vysvětluje soudní znalkyně Miroslava Knappová, která posuzuje, zda rodiče smějí dát dítěti neobvyklé jméno.

"Ale pětadevadesát procent lidí pořád volí jména klasická," říká Knappová. Pořadí nejoblíbenějších jmen se tak už řadu let výrazněji nemění. U chlapců vede Jakub a Jan, u dívek Tereza a Kateřina.



Leoš Mareš a Monika Poslušná zůstali u českých tradic, jejich syn se jmenuje Jakub

Jména Gottových dcer Charlotte Ella a Nelly Sofie – podobně jako jména dětí dalších známých osobností – odhalují ještě jeden nový trend. Rodiče dávají stále častěji dvě jména najednou. Například syn herečky Ani Geislerové nese jméno Bruno Fidelius, potomci její sestry Ester se jmenují Mia Rosa a Jan Etien. "Oproti dřívějšku už se dnes mohou kombinovat jakákoli dvě jména. Jedinou výjimkou jsou jména sobě podobná – například Marii Máriu by matrikáři neschválili," vysvětluje Miroslava Knappová. Nejčastějšími byla loni dvojjména Anna Marie a Jakub Jan.



Syn herečky Ani Geislerové nese jméno Bruno Fidelius

Do módy se také vrací pozapomenutá staročeská jména. Znovu se tak objevují Matyldy, Bedřišky, Kajetánové či Korduly. Třeba hudebník Petr Hapka před lety pojmenoval dvě své děti Haštal a Kašpar právě s odkazem na české tradice. Před několika lety byly velkým hitem jihoamerické telenovely. Z porodnic si tak maminky odnášely malé Esmeraldy, Manuely, Cassandry či Angeliky. Vliv televize se projevil i v nárůstu výskytu jmen Kevin, Pamela nebo Quentin.

Podle matrikářů už je tato vlna minulostí. Lidé dnes dávají přednost spíše exotickým a méně známým jménům. Loni tak matrikáři v Česku zapsali na sedmdesát Amélií, čtyřicet Berenik, dvacet Sebastianů či deset Antoniů.

Odborníci však před neuváženým experimentováním důrazně varují: dítě nemusí kreativitu rodičů přijmout s nadšením. Zvláštní jméno mu může naopak uškodit.

"Je to snaha se nějakým způsobem odlišit od ostatních. Rodiče si ale často neuvědomují, že dítě bude spíš trpět, než že by z toho mělo nějaký užitek," upozornil psycholog Martin Miler. Podle něj je zvlášť v dětském kolektivu jakákoli odlišnost od normálu spíše na obtíž.

Přestože dnes mají rodiče na výběr z více než dvou tisíc jmen, drží se většina rodičů tradičních českých jmen.

Pokud si rodiče ze seznamu jmen na matrice přece jen nevyberou, můžou svému dítě dát téměř jakékoli jiné jméno. "Musí ovšem prokazatelně doložit, že už někde ve světě existuje. Pak už nebývá problém takové jméno do matriky zapsat," dodává soudní znalkyně Miroslava Knappová.

