Gott finišuje s rekonstrukcí Bertramky: Možná nebudu chtít zpátky

„Je to krásný pocit jako vždy, takhle to má být, takhle to vždycky je a zatím se to nemění,” řekl TOP STARu Karel Gott.

Pokud fanoušci nestihli setkání s Karlem Gottem, tak nemusí smutnit. Mistra můžou vidět na koncertech hned příští středu v Pardubicích a týden poté ve Vítkovicích.

Karel Gott také prozradil, jak to vypadá s rekonstrukcí vily na Bertramce.

„Myslím, že už míříme do poslední fáze. Je však potřeba zase všechny věci navozit zpátky a dát je na své místo, možná něco přikrášlit, vylepšit a naopak něčeho se zbavit,” řekl Gott.

Zpěvák přesně neví, kdy by se měl s rodinou stěhovat zpět. Podle stavařů to prý bude určitě do Vánoc.

„Oni mně odpovídají, že asi za měsíc by to mohlo být. Samozřejmě se těším, ale už jsem si zvykl na zástupné bydlení a začalo se mi tam líbit tak, že se mi možná nebude chtít zpátky,” dodal s úsměvem Karel Gott, který po dobu rekonstrukce bydlí v pronajatém bytě na Proseku.

Kromě stěhování ho čekají také přípravy na velký koncert na Slovensku, který se uskuteční na začátku příštího roku.