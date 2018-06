Karel Gott poprvé po nemoci v Berlíně. Byl na odhalení nového Kodiaqa

„Těžko najít osobnost, která by lépe symbolizovala český úspěch v Německu než Karel Gott. A těžko najít firmu, která by v Německu lépe prezentovala kompetenci českého průmyslu než Škoda Auto,“ řekl Super.cz tiskový mluvčí automobilky Vítek Pelc.

Pro Karla Gotta to byla první cesta do Německa po jeho boji s rakovinou mízních uzlin. Gott byl jedním z čestných hostů, mezi nimiž nechyběl ani Leoš Mareš, a původně se spekulovalo o tom, že by měl auto i představovat. To se ale nakonec nestalo.

Kvůli večerní akci nešel se svými dcerami do školy na zahájení školního roku. Do německé metropole odletěl bez manželky Ivany v doprovodu mluvčí Anety Stolzové a zdrží se tam do pátku.

V Berlíně se představovala nová Škoda Kodiaq. Definitivní podoba auta, které se odhalovalo postupně, byla ovšem už známá ještě před oficiálním představením. Fotky totiž utekly několik hodin před premiérou (více zde).