Karel Gott a Petr Janda nahlédli do výstřihu miss Jandové

"Kdybyste věděli, kolik milostných duetů jsem zpíval zpěvačkám přímo do výstřihu," vtipkoval Karel Gott v zábavné show Nej z Miss České republiky, kterou Česká televize odvysílala v sobotu večer.

"Víte, kolik géniů v dějinách lidstva měřilo ke dvěma metrům? Ani jeden. Mozart, Smetana, Dvořák. Takhle bych mohl pokračovat," vysvětloval Gott kolegyni Lucii Bílé, s níž pořad moderoval. "Jen si vzpomeňte na ty hollywoodské hvězdy - fešáky. Když jdou na Oscara, vedou si partnerku o hlavu vyšší... My nemáme žádné komplexy," dodal s lehkou ironií v hlase Karel Gott, jehož manželka Ivana je rovněž o hlavu vyšší.

Po krátké rozpravě o vzrůstu si moderátoři pozvali na pódium Petra Jandu, který se miss Jandové díval přímo do výstřihu, aniž by musel zvednout hlavu.

Umělci, které spojuje stejné příjmení, si poté společně zazpívali dvě písničku - jednu, kterou kráska reprezentovala Česko na Miss World a poté známý duet Není nám už sedmnáct.

VIDEO: Karel Gott moderoval v bolestech, Lucie Bílá s rýmou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Miss ČR chce sebevědomí

Show Nej z Miss České republiky byla zahajovací party k novému, již 21. ročníku soutěže, který se od letošního roku změnil na charitativní projekt. Dívky, které by se chtěly stát novou královnou krásy osobně vyzvala k registraci prezidentka soutěže a Miss World z roku 2006 Taťána Kuchařová.



Taťána Kuchařová

"Zvu a vyzývám všechny zdravě sebevědomé dívky, které se chtějí přihlásit do Miss ČR a chtějí se třeba stát Miss World, aby se do konce dubna zaregistrovaly na našich internetových stránkách. Zároveň vyzývám kamarády, přátele či rodiny krásných dívek, aby tu svou přihlásili do soutěže," uvedla Kuchařová.

Budoucí finalistky Miss ČR se mohou do nového ročníku hlásit do 30. dubna na adrese www.miss-cr.cz. Velké finále proběhne na podzim.