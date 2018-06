VIDEO: Gott natáčí klip s Lounovou, ačkoli mu to mnozí rozmlouvali

"Doba se rychle mění a názor na to, jestli Karel Gott by měl dělat klipy, je různý. Mnoho lidí mi to rozmlouvalo, protože tam, kde se vysílají klipy, tam nesedí publikum Karla Gotta," uvědomuje si držitel sedmatřiceti Slavíků.

"Je to o mé volbě, jestli chci získat publikum, které sedí u bedny, kde se vysílají klipy. Já je chci přesvědčit, že jim mám co sdělit. A proto jdu někdy i na tenký led," dodává.

V duetu s Olgou Lounovou se ale nenechal jen hodit do neznámé vody. Zasahoval autorce i do textu. "Text mi trval dlouho. Karel je detailista, chtěl, aby to všechno dávalo smysl," popsala Lounová.

Jinak si ale práci s Gottem nemůže vynachválit. "On je obrovský gentleman a perfekcionista, což samozřejmě je někdy složitější, protože musíte mít všechno připravené a odůvodněné. Ale já jsem taky perfekcionista, takže jsme se shodli," tvrdí zpěvačka.

Olga Lounová a Karel Gott natočili duet

Gott na to má trochu jiný názor. "Duet by měl být o dialogu a ten vznikne, když se sejdou dva, kteří jsou naprosto odlišní. Zažil jsem to už s rapperem Bushidem v Německu. Rád se setkávám s naprosto jiným typem člověka. Olga je velice živelný typ. Chrlí nápady, které třeba za chvíli změní, ale člověk si z toho něco vezme. Měli jsme třeba odlišný názor na pojetí interpretace, která se ale na konci musí sejít."

Videoklip se točil i v německé verzi. Píseň do němčiny přebásnil pod názvem Du hast die Wahl Filip Albrecht.

Příběh je o mladé ženě, která nemůže otěhotnět, a rozhodne se proto pomáhat dětem, které nemají vlastní rodinu. Pak sama otěhotní. "Znám několik takových příběhů, kdy ženě řekli, že nemůže mít děti, ona si je začala půjčovat od kamarádek, nabudily se jí hormony a tím pádem otěhotněla," vysvětluje námět Lounová.

"My jsme se spojili s charitou, která se jmenuje Přátelé dětských domovů a s firmou vyrábějící interaktivní hračky a ty jsme jim rozvezli," dodává.

Píseň Dál za obzor diváci zatím naživo neuslyší. Ačkoli oba interpreti vyrazí na podzim na turné, každý pojede po vlastní ose. "Na mém turné budou hosty Monika Absolonová a Gabriela Gunčíková, s nimiž mám duet na desce," prozradil Gott, který dotáčí album popové historie a už má v plánu další.