Zasněný romantik i svůdný švihák. Gott ukázal fotky pro nové album

"S Ondřejem Pýchou jsme se na focení sešli po dlouhých šesti letech. Naposledy jsme spolu fotili mé CD 50 hitů v roce 2007. Vždy jsme si při focení maximálně rozuměli a Ondřej vycházel vstříc všem mým přáním a představám," řekl Karel Gott.

Umělci se potkali v jedno pozdní letní odpoledne a fotili do večera. Výsledkem je snímek na obal desky a dalších osm do bookletu.

"S Karlem Gottem se mi fotilo výborně, vždy mě potěší jeho maximálně profesionální přístup. Vzájemně jsme si notovali jak při focení, tak i při poslouchání desky kapely Aerosmith, která nám během fotosession hrála a Karel si u ní zpíval," prozradil Ondřej Pýcha.

Fotky jsou stylizovány do 60. let, kdy začala zpěvákova hvězdná kariéra. Z tohoto období je také velká část cover verzí na albu, které vychází 1. listopadu. Na desce se ale najdou i pro někoho nečekaná překvapení, jako hity z repertoáru slavných Aerosmith či spíše zapomenutých Gary Puckett & The Union Gap.

"Při výběru písní jsem se opět řídil osobním vkusem, tím, co mi která píseň říká a jak silně ke mně promlouvá. Jen tak mám jistotu, že promluví k mým posluchačům. O každé písni prostě musím být stoprocentně přesvědčený," prohlásil Gott, který si focení v luxusní neofunkcionalistické vile Gradini v trojském kopci opravdu užíval.