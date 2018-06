Karel Černoch: Smrt Jiřího Wimmera mě zdrtila...

Wimmer prožíval v posledních letech nelehké období. Vloni se pokusil o sebevraždu, když se z vlastní pistole střelil do hlavy.V depresích se uchyloval k alkoholu a jeho manželství se prakticky rozpadlo. Životem těžce zkoušenému herci vždy pomohli k návratu do života právě jeho kolegové.

"Jirka Wimmer u nás začínal, když jsme hráli s kapelou Maximum, jako host. Měl loutkové divadýlko, v němž Ježibaba mluvila maďarsky. Vzpomínám na něj jako na fajn kluka a kamaráda. Naposledy jsem ho viděl před měsícem v Plzni, kde jsme spolu vystupovali. Byl fantastickej. Když jsem ho vezl domů do Prahy, celou cestu si zpíval a celý večer předtím nic nepil," řekl hudebník Petr Hannig.

Smutek netajil ani bubeník Víťa Vávra: "Hned, jakmile jsem se dozvěděl tuto tragickou zprávu, vzpomněl jsem si, jak před dvaceti lety Jirka razil heslo, že každý z nás by měl zabít aspoň jednoho bolševika. Bohužel se mu to nepovedlo. Ale jinak to byl dobrý kamarád, i když trochu podivínský."

Václav "Upír" Krejčí, který je v současné době na Kanárských ostrovech, se o skonu Jiřího Wimmera dozvěděl teprve před malou chvílí. "Jsem šokován. Byl to naprosto nedoceněný komik, ve světě by byl miliardář. Je škoda, že Jirka neměl svůj samostatný televizní pořad. Jeho humor byl nedostižný. Měl možná oprávněný pocit, že je nedoceněný, a to ho zřejmě vedlo k pití," konstatoval Krejčí.

Podle vyjádření pražských hasičů musela jejich jednotka na Vítězném náměstí nasadit vyprošťovací vaky. Jejich nafouknutím se podařilo autobus, pod jehož koly bavič zemřel, nadzvednout a jeho mrtvé tělo vyprostit.

Na Wimmerově domácím telefonním záznamníku se odpoledne stále ozývá bavičův vzkaz volajícím, který komik nazpíval: "Právě nejsem doma. Nahrajte mi prosím po sérii pípnutí krátkou zprávu, nebo mi zavolejte na můj mobil číslo... Na shledanou. Chachá!"