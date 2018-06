Karel Černoch: Ještě nejsem mrtvej!

Jestli u někoho platí, že práce je nejlepší lék na nemoci, u Karla Černocha, který už prodělal rakovinu tlustého střeva, to platí dvojnásob. Jeho v poslední době těžký krok jako by pódium nadnášelo a zpěv jako by mu vléval do žil ztracenou energii. Jeho vystoupení mezi mnoha hosty devátého ročníku oblíbené akce na hradě Houska také sklidilo největší potlesk.

Co na tom, že před koncem druhé písničky vypadl proud a on ji ani nedozpíval. O to intenzivněji ho publikum přivolalo zpátky na scénu. Jeho další volání už zpěvák ovšem nevyslyšel, byl rád, že usedl zpátky do šatny, do které vedly točité hradní schody. Akce na Housce byla pro pohublého a zsinalého zpěváka přece jen náročná. Tím spíš, že na ni přijel s virózou.

"Nebylo mu dobře, měl horečku a zvažoval, jestli má na Housku vůbec přijet," vysvětluje pořadatel akce, zpěvák Martin France. "Sám mi říkal, že jeho stav nemá nic společného se zákeřnou nemocí, tu už prý zažehnal. Nevadilo mu ani, že vypadl proud, bylo mu opravdu špatně. Lidi ho podpořili, doslova řičeli a on z toho měl radost."

Pilarová v horečkách

Vysoké horečky málem zavinily i nepřítomnost další hvězdy koncertu, zpěvačky Evy Pilarové. Ta přijela na Housku z chalupy na Českolipsku. "Jsem první den na nohou, měla jsem devětatřicítky horečky. Až mě museli vézt na pohotovost do České Lípy. A to jsem předtím měla hnisavou angínu a pár dní po ní ještě jednu. Proležela jsem letos skoro celé léto. Vůbec se divím, že jsem mezitím stihla natočit desku," líčí Pilarová.

Smůla nakonec málem dohnala i Martina Franceho. Firma, která se měla postarat o občerstvení, den před akcí z důvodu nemoci majitele odřekla a tři sta hostů hradu mohlo zůstat o hladu. "Zapojil jsem všechny síly, nakonec pomohla jedna firma z Prahy a jedna z Českolipska. Nervy byly až do konce, ale stály za to. Na obnovu hradu jsme letos vybrali zase o něco víc než loni, téměř sto třicet tisíc korun," říká France.

Desátý, jubilejní ročník ozdobí ty nejvýznamnější osobnosti ročníků minulých. Nebudou mezi nimi chybět ani letošní účinkující, zpěvačky Jitka Zelenková, Eva Pilarová a Petra Janů. Na hradě se jim totiž tak líbilo, že hned projevily zájem zazpívat tady i za rok.