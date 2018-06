Karel Březina chce dítě do své péče

Nesvadbová navrhuje, aby holčičku měl každý druhý víkend a celý měsíc o prázdninách.

Umožnila by otci také styk s dítětem během týdne. Co na to Březina? „Nechci se k tomu vůbec vyjadřovat. Udělám to pouze u soudu,“ řekl včera MF DNES.

Nesvadbová pracuje na půl úvazku ve vydavatelství Stratosféra, kde je šéfredaktorkou časopisu Harper's Bazaar. Pracovní dobu má upravenou tak, aby se mohla co nejvíc věnovat dceři.

Karel Březina je mnohem vytíženější. Je místopředsedou Krajského výkonného výboru Praha a místopředsedou Obvodního výkonného výboru Praha 10, členem zastupitelstva městské části Praha 10, předsedou klubu sociální demokracie, předsedou komise nebytových prostor a členem finančního výboru.

Pracuje také jako ředitel fondů Accord a Tritton (takzvané kajmanské fondy), je předsedou představenstva Trustfin, a.s. a členem dozorčí rady Krško (papírna ve Slovinsku). Navzdory všem funkcím, které zastává, si myslí, že by péči o malé dítě časově zvládl.

„Ledaže by si k němu najal chůvu, jinak to není možné,“ říká z zdroj z jeho okolí. A přítelkyně Nesvadbové k tomu dodává: „Vždyť vůbec neví, co to obnáší. Vím určitě, že s Bibianou nebyl nikdy sám přes noc.“

Březina má ještě jedno dítě - nemanželské - s Markétou Jedličkovou. Časté Březinovy nevěry byly podle Nesvadbové příčinou rozpadu jejich manželství.