Kapitán Amerika Chris Evans chce skončit s herectvím, bude režisér

Se společností Marvel má Evans smlouvu na další tři filmy série Avengers, takže minimálně do roku 2017 hrát bude. Pak už ale hodlá točit jen filmy, které sám stvoří. Soustředí se na režii.

"Pokud budu ještě hrát, bude to kvůli smlouvě s Marvelem. Jinak budu režírovat," řekl Evans pro časopis Variety. "Neumím si představit, že bych točil něco jiného, než k čemu jsem teď smluvně zavázán," dodal.

Jeden film už režíroval. V zimní pauze, kdy mohl odložit kostým superhrdiny, se pustil do nízkorozpočtové lovestory 1:30 Train, v níž i sám hrál. Je tedy možné, že jako režisér bude obsazovat také sám sebe, takže o něj fanynky nepřijdou.

"Dlouho jsem věděl, že chci režírovat, ale nikdy na to nebyl čas. Vždy tu byl další film, další herecká práce. Teď se to prostě dostalo do bodu, kdy jsem si řekl, že to musím udělat," řekl Evans.