VIDEO: Mnohoženství by se nám líbilo, žertují hudebníci z kapely Slza

„Já byl na tři dny v Dubaji. Koupal jsem se v bazénu i moři. Bylo teploučko. Byli jsme tam asi před dvěma lety v létě, a to bylo takové horko, že se nedalo vydržet. Takže teď to bylo lepší,“ prozradil na Impulsu Lukáš Budil, který má přítelkyni už více než osm let.

V Dubaji se mu hodně líbilo a nejen architektura. „Je to moderní město, je tam teploučko, příjemně. No i to mnohoženství. Ale byl jsem s přítelkyní,“ prohlásil a na otázku moderátorky, zda si umí představit život šejka s 12 ženami, odpověděl: „No, já to tak plánoval. Ale zřejmě by mě s tím nepustili přes letiště do Čech.“

Jeho kolega z kapely Petr Lexa by měl pro mnohoženství také pochopení. On nevyrazil na Velikonoce do Spojených arabských emirátů, ale zůstal v Evropě. „Já jsem byl bohužel v Itálii. Tam se to nedá. A navíc jsem byl s přítelkyní,“ v žertu prohlásil Lexa, který chodí s Českou Miss World 2016 Natálii Kotkovou.

Kapela Slza, která v neděli 23. dubna v 18 hodin na svém Facebooku a na YouTube představí nový klip k písničce Ani vody proud, vystoupí také na Českém mejdanu s Impulsem. Koncert proběhne v pražské O2 Areně v sobotu 16. prosince 2017.



Kromě Slzy na akci vystoupí zpěvačky Lucie Bílá, Ewa Farna, skupiny Mandrage, No Name, zpěváci Michal David, Miro Žbirka, Ilona Csáková nebo Petr Kolář. Účast po loňském fenomenálním úspěchu přislíbil i Karel Gott.