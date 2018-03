Ztracený na Andělech vzpomínal na trapas, Mišík nechal přítelkyni doma

Adam Mišík do Fóra Karlín dorazil bez své přítelkyně. Doufá, že se modelka Diana Kratochvílová na něj nebude zlobit. „Dnes jsem přišel s kamarádem. Měl třicetiny a já mu slíbil, že vyrazíme spolu,“ přiznal.

Zpěvák Marek Ztracený si udílení hudebních cen nemůže vynachválit. „Já jsem dorazil podpořit hlavně projekt ceny Anděl. Imponuje mi, že někdo oprášil zašlou slávu tohoto ocenění, která má konečně tu správnou úroveň,“ uvedl.

Ztracený, který v minulosti platil za velkého bouřliváka a milovníka pražských barů, se po založení rodiny stáhl do ústraní a žije si celkem klidný život na Šumavě. Zavzpomínal však i na bouřlivé Anděly. „Vybaví se mi rok 2008 kdy jsem opilej s rozbitou kytarou uprostřed přímého přenosu. Strašný,“ řekl.

Podpora pro kapelu Mirai

Mezi hosty byli i producent Janis Sidovský, zpěvačky Marie Rottrová a Jitka Zelenková nebo zpěvák kapely Žlutej pes Ondřej Hejma. Slavnostní večer si nenechala ujít ani Česká Miss 2017 Michaela Habáňová. „Já sice favorita neměla, ale kapele Mirai to přeji. Jejich písnička Když nemůžeš, tak přidej víc, mě v životě dost nakopává,“ přiznala.

Mirai sice ze čtyř nominací proměnila jen jednu, a to za Objev, palce jim však držel i jejich velký kamarád Pavel Calta. Ten s kapelou společně hrál na festivalech a dokonce mu zahráli i na narozeninovém koncertu. Calta prozradil, že pokud nekoncertuje, rád chodí poslouchat své kolegy.

„Hudba mě baví a rád se inspiruji i u jiných muzikantů. Na koncerty chodím často, naposledy jsem byl na kapele The Kelly Family a musím říct, že to bylo skvělý. Je to má kapela dětství, poslouchal jsem je v sedmi letech,“ dodal.

Na slavnostním večeru, který uváděl moderátor Libor Bouček, si nejvíce cen odnesla kapela J.A.R.. Pořadatelé nezapomněli uctít ani nedávno zesnulého Wabiho Daňka v podobě písně Rosa na kolejích.