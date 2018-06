Kapela Mandrage na testech HIV: Je to jako štípnutí, ale nebolí to

HIV v Česku Odborníci dosud odhalili HIV u 1 840 lidí. Z nich 360 již onemocnělo AIDS a 186 na následky nemoci zemřelo. Loni za pět dní přišlo na bezplatné testování do Domu světla více než 500 zájemců.

"Chceme umožnit všem, kteří se vymlouvají na nedostatek času, aby si mohli vybrat, kdy na odběr krve přijdou," řekla předsedkyně Art for Life Bára Trojanová.

"Bylo to jako štípnutí, ani to nebolelo. Určitě to stojí za to, že budu mít ohledně HIV jistotu," uvedl po odběru krve člen Mandrage František Bořík, který se výsledky dozví začátkem prosince.

Týden bezplatného testování v pražském Domu světla je součástí pátého ročníku benefičního projektu Art for Life. Každý všední den se mohou lidé nechat otestovat na HIV anonymně a bezplatně. Běžně testování Dům světla nabízí jen v pondělí a ve středu.

"Důležitou součástí testování je předtestové poradenství, které provádějí naši školení pracovníci. Celý test tak zabere zhruba patnáct minut," řekl ředitel Domu světla Miroslav Hlavatý.

Skupina Mandrage se letos také objevila v kalendáři Dream 2013 občanského sdružení Art for Life. Fotograf Jan Saudek členy kapely oblékl do ženských šatů.

"Na naší poslední desce najdete píseň Diplomat, která je o HIV. Víme, že se tento problém může týkat i našich fanoušků. Musí vědět, že je potřeba mít se na pozoru a tahle iniciativa určitě může pomoci," řekl lídr kapely Vítek Starý.

"Podpořím každou dobrou věc a tenhle projekt má smysl," vysvětlil svou spolupráci na kalendáři fotograf Jan Saudek (více zde).

Podívejte se na focení Mandrage s Janem Saudkem