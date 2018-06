Kapela Krucipüsk uchvátila i šestiletého chlapce

Kapela Krucipüsk vystoupila v Hrádku nad Nisou. Frontman Tomáš Hájíček uchvátil šestiletého fanouška Michaela natolik, že vydržel být vzhůru až do páté hodiny ranní. "Pár týdnů na to se nechal ostříhat stejně jako on," informoval nás jeho tatínek Milan.