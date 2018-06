VIDEO: Kapela East 17 po letech. Bez jednoho člena a místo rapu balady

Původní kapelu tvořili Tony Mortimer, John Hendy, Terry Coldwell a Brian Harvey. Ten ale kapelu opustil kvůli sólové kariéře. Když se do skupiny vrátil, odešel Tony Mortimer. V roce 1998 pak East 17 ohlásili definitivní rozpad.

Po úspěchu návratů chlapeckých kapel jako New Kids On The Block, nebo Take That se o svůj comeback pokusili také členové East 17.

Z původní čtveřice ale zůstali jen Tony Mortimer, John Hendy a Terry Coldwell.

Jejich píseň House Of Love použil mobilní operátor v roce 2011 v žertovní reklamě na královskou svatbu a kapela získala nové fanoušky. Loni v září ohlásili East 17 svůj další comeback. Přestože začínali jako rapová kapela, nyní v jejich repertoáru převládají balady.