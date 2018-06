Kanyzová: Hvězd se zeptám, až budu na dně

Záznam on-line rozhovoru s Žofií Kanyzovou najdete ZDE.

"Pravdou ale je, že při úplňku je prokazatelně větší zločinnost, větší porodnost, větší úmrtnost, zkrátka větší agresivita. To potvrzují i lékaři v porodnicích a psychiatrických léčebnách," dodala Žofie Kanyzová, která ačkoli již desátým rokem vydává astrologický kalednář Krásné paní, astroložkou se prý necítí.

"Vlastně ani nevím, jestli to je profese, i když vím, že se tím spousta lidí živí. Nakonec, jak se říká, astrologie je "děvkou" astronomie. Tou, která si na sebe umí dobře vydělat. Já astrologii miluji, víc než 30 let sbírám veškerou literaturu. Narozdíl od dřívějška je jí na trhu víc než dost. Přesto bych o sobě nikdy neřekla, že jsem astroložka. Já věřím nejvíc v sebe sama, a to by mělo být rozhodující pro každého. Hvězd se budu ptát, až budu úplně na dně, a to naštěstí ještě nejsem."

Kdo je Žofie Kanzyová?

*Vystudovaná loutkoherečka

*Manželka herce a malíře Jana Kanyzy

*Matka dcery Báry

*Podnikatelka, která začínala obchodováním s kosmetikou, postupně se přeorientovala na astrologii, především na zkoumaní měsíčních vlivů a založila společnost Krásná paní

*Před deseti lety začala vydávat Lunární kalendář Krásné paní, který si pravidelně koupí více než sto tisíc lidí

*Před dvěma lety otevřela galerii Krásná paní

*Loni začala s vydáváním pragensií - významným počinem se stala kniha Praga mysteriosa, která získala ocenění Kniha roku

*21. března vychází její nový časopis - měsíčník pro zvídavé ženy, který se jmenuje Krásná paní

"Lunární kalendář je založen na tom, že Měsíc při svém oběhu kolem Země prochází zvěrokruhem a na několik dní vždy spočine v nějakém znamení. A protože má každé znamení na náš život zcela jiný vliv, můžeme díky vesmírnému koloběhu a jeho astrologickým poznatkům udělat něco pro své tělo, ale i světské záliby," řekla o svém kalendáři Žofie Kanyzová.

V Lunárním kalendáři Krásné paní mimo jiného můžete najít i přesné časy, kdy Měsíc přechází z jednoho znamení do druhého i přesné východy a západy slunce.

Všechny rady v kalendáři konzultuji s odborníky (lékaři, astronomy i astrology). Základ tvoří tradiční astrologie, ta vytváří pravidla, podle kterých jednotlivé rady zařazuji. Sbírám staré výtisky a vyhledávám rady našich předků. Někdy jsou úsměvné, ale většina z nich je ověřena staletími. Jen se na nětrochu zapomnělo. S potěšením sleduji, že stále více lidí si v dnešní době najde čas a chuť některé vyzkoušet. I pragmatický člověk je někdy překvapen, že opravdu fungují." Svěřila se čtenářům iDNES Žofie Kanyzová.

Kromě Lunárního kalendáře vydává Žofie Kanyzová také Lunární diář Krásné paní, Kratochvilný dietní Kalendář a měsíčního rádce pro zahradníky - Měsíc zahradníkem. Oblíbený je také jednolistý nástěnný Lunární kalendář, který zobrazuje putování Měsíce po nebeské báni od ledna do prosince. Se začátkem astronomického roku chtěla spojit i začátek nového časopisu Krásná paní. "Časopis má podtitul sluneční měsíčník, a to proto, že sleduje pohyb Slunce a zároveň hledá lidi, kteří mají slunce v duši."