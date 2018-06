West vyzývá k bojkotu značky Vuitton, její šéf se s ním odmítl sejít

"Když jsem byl v Paříži, chtěl jsem se sejít s šéfem značky Louis Vuitton. On řekl, že nechápe, proč by se se mnou měl scházet. Tak mu vysvětlím proč. Nikdo v New Yorku nekupujte až do konce ledna nic od Vuittona. Tak teď se se mnou už budete chtít setkat? Oni si myslí, že nepoužiji svou sílu," rozčiloval se West v rozhovoru pro rádio 92.3 NOW.

West, který fušuje i do módy, si zřejmě myslí, že všichni v New Yorku jsou jeho fanoušci a že dokáže slavnou francouzskou značku jen svým slovem poškodit. Ale ne každý bere slavného rappera tak vážně.

Třeba herec James Franco si udělal legraci z jeho posledního videoklipu Bound 2, v němž se rapper "projíždí" na motorce se svou nahou snoubenkou Kim Kardashianovou. Franco natočil parodii s komikem Sethem Rogenem.

Možná teď West vyzve i k bojkotu filmů tohoto herce, protože jeho snoubenka si zaslouží úctu. V rádiu prohlásil, že by měla být spolu se svou sestrou uznávána především za osvětu v rasové problematice. Rodina Kardashianových prý mění postoj Američanů ke smíšeným manželstvím.

"Myslím, že za to nejsou dost oceňovány. Připravují Ameriku na přijetí smíšených vztahů," prohlásil v rádiu West.

"Nemluvím o sobě. Já mohu randit s bílou ženou, s černou ženou a co si o tom povídají u kadeřníka, je mi jedno. Ale pro jiné lidi to musí být těžké. Tam je to bílá holka, kterou pomlouvají přátelé za to, že randí s černým klukem," myslí si rapper, podle kterého jsou on s Kim a její sestra Khloe s basketbalistou Lamarem Odomem příkladem skvělých párů, u kterých si lidé řeknou, že jsou "super" a přestanou se na smíšené páry dívat skrz prsty.