Kanye West se pochlubil dcerou North v show její babičky

Kim není jediná celebrita v rodině Kardashianových. Její sestry Kourtney a Khloé jsou taky známé. Khloé dokonce moderovala americký X Factor. V televizi se uplatnila i matka sester Kris Jennerová, která má vlastní talkshow a vzhledem k tomu, že je v její rodině takové množství celebrit, má o hosty postaráno.

Právě ve své show poprvé zveřejnila snímek vnučky North Westové, kterou má Kim Kardashianová s rapperem Kanyem Westem.

"Je tak roztomilá. Po kom myslíš, že je?" ptala se Westa budoucí tchyně. "Modlím se, aby vypadala jako maminka, až bude starší," řekl West.

Matka Kim Kardashianové má svou vlastní talkshow a pozvala si otce své vnučky North.

Ačkoli jeho partnerka medializuje naprosto vše ve svém životě, obrázek dítěte dosud rodiče nechtěli ukázat. Rozšířily se proto spekulace, že se rozhodli první snímky dobře zpeněžit. To ale West popírá.

"Nesnažili jsme se nic prodat. Nechceme, aby byla její fotka v časopisu," řekl rapper s tím, že chtěli, aby exkluzivitu měla show babičky.

Jinak prý chce dceru pozornosti médií ušetřit. "Není to dítě Ameriky," řekl

Kim Kardashianová a Kanye West Kardashianová se nechala natáčet i ve chvílích, kdy křičela bolestí.

Pro Westa prý potomek znamená nový smysl života. Pomohl mu vyrovnat se se smrtí matky, která zemřela na komplikace po plastické operaci. "Když jsem ztratil matku, cítil jsem, že už nemám pro co žít. Změnilo se to, když do mého života vstoupila Kim. Teď mám dva lidi, pro které žiju. Celou rodinu, pro kterou stojí za to žít," řekl.