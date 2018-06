Kanye West přerušil koncert, dokud všichni nevstanou. I ti na vozíčku

Sebestředný Kanye West nesnese na svých koncertech neplechu. Všichni musejí stát, jinak nebude hrát, respektive rapovat. V Sydney ho rozčílili dva fanoušci, kteří odmítli povstat i přes jeho opakované výzvy. Uprostřed songu Good Life tak přestal zpívat a prohlásil, že nebude pokračovat, dokud všichni nebudou tančit.

„Nemůžu tuto píseň zpívat, nemůžu pokračovat v tomto koncertu, dokud nebudou všichni stát,“ vyhrožoval West uprostřed svého vystoupení v Credit Union Arena.

První z nich zvedl do vzduchu berli, na to rapper odpověděl: „Okay, ty jsi v pořádku!“ Druhý fanoušek ale seděl dál a West se vztekal: „To je snad nejdelší doba, kdy jsem musel čekat, to je neuvěřitelné!“

Na neposlušného fanouška pak poslal bodyguarda Pascala Duviera, který však zjistil, že dotyčný „rebel“ je upoután na kolečkové křeslo. Obrovský trapas přešel rapper, jako by se nic nestalo. Řekl jen: „Taky na vozíčku? Tak ok, můžeš sedět,“ a pokračoval ve zpěvu.

Podobně se přitom zachoval už několik dní předtím v Melbourne, kde na své fanoušky řval: „Nemůžu pokračovat v té písni, pokud tady sedí lidi. Pokud teda všichni nesedíte z důvodu, že jste všichni postižení. Máte snad průkaz, že můžete parkovat na místě pro vozíčkáře?“ křičel West a mnohé přítomné tímto nátlakem znechutil.