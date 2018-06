Kanye West chtěl po Zuckerbergovi 24 miliard na své plány

West pouze den po oznámení 53milionového osobního dluhu napsal na Twitter majiteli sociální sítě Facebook, že by od něj potřeboval finanční výpomoc.



„Marku, já vím, že jsou to tvoje narozeniny, ale prosím, zavolej mi,“ napsal West na svůj profil na sociální síti.

„Marku, prosím, veřejně tě žádám o pomoc,“ pokračoval dál West, který by potřeboval od Marka v přepočtu „pouhých“ 24 miliard korun.

„Pomoc může být jedna z nejstylovějších věcí, kterou můžeš udělat. V čase, kdy to opravdu potřebuji. A já tě za to budu navždycky respektovat a svět tě bude milovat,“ sdělil dál. Fanoušci se diví, proč Zuckerberga neoslovil přes Facebook, který mu patří, ale zvolil jinou sociální síť. Navíc má Zuckerberg narozeniny až v květnu a ne v únoru.

Kanye o pomoc nežádal jen Zuckerberga. Dokonce oslovil i zakladatele společnosti Google Larryho Page. „Larry, prosím tě o pomoc. Vy všichni posloucháte ve svých domovech v San Francisku rap, ale nikdy nepomůžete pravým umělcům. Jestli chceš pomoci, pomoz mně. Vy všichni jste si se mnou sjednali schůzku, ale nehnuli jste ani prstem, abyste mi pomohli,“ napsal Larrymu West, který si myslí, že než zemře, posbírá více než sto cen Grammy. Na to ale potřebuje štědrého sponzora, který mu pomůže jeho desky profinancovat. West říká, že jeho účet není bezedný.

Zároveň však tvrdí, že není chudý a není na mizině. „Víc peněz pouze může přinést víc krásy na tento svět. A žádost o pomoc není nic, za co bychom se měli stydět, je to stylové,“ sdělil.

„Já osobně jsem bohatý. A mohu si kupovat kožešinové výrobky a domy pro svou rodinu. Ale potřebuji přístup k většímu obnosu peněz, abych mohl prostřednictvím hudby přinášet mnohem víc krásných myšlenek do světa. Kdybych všechny svoje peníze investoval do práce, už by mi nezbyly peníze pro mou rodinu,“ informoval rapper.



Kanye West (17. ledna 2014)

Britský server Dailymail.co.uk přišel s informací, že má West se svou manželkou Kim Kardashianovou rozdělené účty. Informace se objevila poté, co West přiznal, že má kvůli své práci dluhy. Jeho manželka mu ale pravděpodobně nic financovat nebude, byť je velmi bohatá.

Svými příspěvky s prosbou o pomoc vyvolal West posměch stejně jako svými rasistickými výroky. „Bílá média jako Rolling Stone, New York Times a další by vůbec neměly komentovat černou hudbu,“ napsal na svůj účet West během udílení hudebních cen Grammy.