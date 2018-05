Kanye West přiznal, že se po liposukci stal závislým na opiátech

„Podstoupil jsem plastickou operaci, protože jsem se snažil vypadat dobře pro vás všechny. Nechal jsem si udělat liposukci, protože jsem nechtěl, abyste mi všichni říkali, že jsem tlustý, jako jste to udělali Robovi (Kardashianovi) na mé svatbě a donutili ho odletět dřív, než jsme se s Kim vzali. Nechtěl jsem, abyste mi všichni říkali, jak jsem tlustý, proto jsem šel na liposukci. Dali mi tehdy opiáty a já začal dva z nich užívat. A pak jsem se na nich stal závislým,“ přiznal Kanye West magazínu TMZ.

Hudebník a manžel profesionální celebrity Kim Kardashianové tak svalil vinu za svou závislost na okolí. Z problémů se však snaží dostat. „Používám svět jako terapeuta. S kýmkoli mluvím, je mým terapeutem. Vtáhnu lidi do konverzace, když mám tu potřebu a získávám jejich pohled na věc,“ prohlásil.

West zároveň některými svými výroky šokoval a na sociálních sítích sklidil kritiku. Uvedl například, že podle něj bylo otroctví černochů volbou.

„O otroctví slyšíte 400 let. Čtyři sta let? To zní jako volba! Je to, jako bychom v tom byli mentálně uvězněni,“ řekl a později na Twitteru dodal, že černoši do Ameriky v minulosti samozřejmě nepřijeli dobrovolně. Vyjádřením však chtěl lidi vyburcovat ke svobodnému myšlení, aby nebyli mentálně vězněni dalších 400 let.