West chce kandidovat na prezidenta, z Kardashianové by byla první dáma

Kanye West si převzal cenu od zpěvačky Taylor Swiftové, kterou v roce 2009 právě na cenách MTV urazil, když na pódiu prohlašoval, že lepší video než ona měla Beyoncé a ta měla získat cenu.

Přítomné ale mnohem více než přátelské uvítání umělců překvapilo Westovo prohlášení.

„Nevím, co po této řeči ztratím, ale to nevadí, protože to není o mně, je to o nových nápadech, o lidech s nápady, kteří věří v pravdu. A ano, jak jste si v tomto okamžiku mohli domyslet, rozhodl jsem se v roce 2020 kandidovat na prezidenta,“ řekl West v děkovné řeči.

Ještě předtím se vrátil ke svým výstřelkům v minulosti. Konfliktní byl prý proto, že chtěl bojovat za umělce, ale nevěděl, jak na to jít správně. Chtěl jen, aby ho mělo rádo více lidí. Raper zároveň přiznal, že před vystoupením kouřil marihuanu.

„Umřel bych pro umění a pro to, čemu věřím. Umění není vždy slušné. Vy si teď možná říkáte: Zajímalo by mě, jestli něco vykouřil, než se objevil na pódiu? A odpověď je: Ano. Ukroutil jsem si něco malého. Nevím, co se stane dnes v noci, co se stane zítra, ale vše, co mohu říct svým umělcům, je, že mi záleží na tom, jak se cítíte nyní,“ dodal West.

„Já jsem sebevědomý, věřím v sebe. Jsme generace Y. Toto je nová mentalita. Nebudeme nálepkovat naše děti značkami. Nebudeme mít nízké technické sebevědomí a nenávidět naše děti. Budeme učit naše děti, že můžou být něco. Že se mohou postavit sami za sebe. Věřit v sebe. A kdyby tu byl teď můj dědeček, nenechal by mě padnout.“