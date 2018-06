Kanye West a Rihanna museli stáhnout klip, epileptikům hrozil záchvat

Singlu All of the Lights se podívala na zoubek organizace Epilepsy Action a z analýzy, kterou si nechala zpracovat, vyplývá, že video může být pro epileptiky nebezpečné.

"Jsme velmi znepokojeni tím, že by toto video mohlo poškodit osoby s fotosenzitivní epilepsií. Děláme vše, co je v našich silách, abychom lidi, kterých se to může týkat, včas a dostatečně varovali," řekla listu METRO mluvčí Epilepsy Action Aimee Gee.

Sekvence blikajících světel se v klipu objevuje po necelé minutě. Technologie vyvinutá v Cambridge odhalila, že frekvence blikání je tak vysoká, že pro epileptiky představuje skutečné nebezpečí.

Upozornění, které stojí v úvodu videoklipu k singlu All of the Lights

Server YouTube, který video zveřejnil, reagoval na výsledky analýzy velmi promptně. Ze svých stránek ho sice ve čtvrtek stáhl, v pátek ho ale znovu vyvěsil s varováním. Stojí v něm, že rizikovou skupinou mohou být lidé bojující s fotosenzitivní epilepsií, kteří by prohlížení měli okamžitě ukončit.

Zástupci organizace jsou s opatřením YouTube spokojeni, vysílání klipu v britských televizích ale i nadále chtějí zabránit. Jak vyplývá z prohlášení MTV, možnou alternativou je zcela nové video, které by se muselo obejít bez efektů.

Klipu se již nyní dostává velké fanouškovské přízně. Sledovanost na internetu pokořila hranici šesti milionů zhlédnutí.