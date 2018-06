Kanye West a Kim Kardashianová si na líbánkách zajeli i do Prahy

Rapper Kanye West a profesionální celebrita Kim Kardashianová svou svatbu pojímají jako velký výlet po Evropě. Začalo to v Paříži, kde byli už týden před svatbou a pozvali sem všechny přátele, aby s nimi podnikli soukromou prohlídku Versailles a předsvatební hostinu, kde zpívala Lana Del Rey.

Samotný obřad pak proběhl v italské Florencii, odkud se pár přesunul na líbánky do Irska.

Odtud přiletěli ve čtvrtek do Prahy. Podle serveru Extra.cz sem přijeli na svatbu Westova stylisty. Podle časopisu People je to pokračování jejich líbánek. V tom případě si Prahu neužijí zrovna v nejlepším počasí.

Zatím vyplouvají na povrch detaily ze svatby, která stála miliony, ale pár ji dokáže jistě dobře zpeněžit.

Kardashianová měla šaty značky Givenchy v hodnotě půl milionu dolarů. Květinová výzdoba stála 100 tisíc dolarů.

Na svatbě zpívali Andrea Bocelli a John Legend. Kanye West pak prý hosty nudil dvacetiminutovým proslovem oslavujícím rodinu Kardashianové. Pustil se také do bulváru, ačkoli ten je hlavní součástí obživy jeho ženy.

"Mají pocit, že je v pořádku, když vás otisknou na obálce bulváru a prodávají vaši fotku, použijí vás v reklamním předělu Saturday Night Live. My s nimi nejednáme. Nejsme takoví. Nejsme hloupí," říkal West.

Povolání Kardashianové je pro Evropany těžce definovatelné. V USA je prostě celebritou, protože se ukazuje v televizní reality show. To jí k životu stačí. Své osobní problémy vystavuje se sourozenci a rodiči v pořadu Keeping Up With The Kardashians. A všichni členové klanu jsou častým tématem bulvárních článků v rámci USA.

Matka Kim Kardashianové Chris Jennerová a její vnučka North Westová Sestry Kim Kardashianové - Khloe Kardashianová. Kendall Jennerová a Kylie Jennerová

"Jsou to nejpozoruhodnější lidé naší doby," prohlásil West o Kardashianových ve svém proslovu. Nutno podotknout, že rapper si připadá jako Ježíš naší doby. A nazval tak i své poslední album – Yeezus.