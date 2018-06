VIDEO: West zkoušel v Arménii chodit po vodě, fanoušci skočili za ním

Kanye West si v Arménii zase trochu pohladil své přebujelé ego. Tisíce fanoušků doslova šílely, když vystoupil zdarma v Jerevanu a s mikrofonem v ruce se najednou vrhl do jezírka.

„Vidíte i vy tam vzadu? Uděláme teď něco odlišného tak, jak to děláme vždycky,“ řekl rapper a skočil do jezírka.

Fanoušci se nechali strhnout a brzy ho do vody následovali. Ochranka pak měla co dělat, aby Kaneyho dostala z jejich sevření.

„Myslím, že je úžasné, že sem přijely takové světové hvězdy. Kanye West a Kim Kardashianová vzbudí zájem o Arménii po celém světě a všichni teď budou mluvit o arménské genocidě. Myslím, že je to pro nás velmi důležitá návštěva,“ řekla jedna z fanynek Kanyeho Westa.

Stejně se vyjadřovali i další fanoušci. „Kanye tady pozná úplně jinou fanouškovskou základnu nových lidí, kteří ho následují a rádi by mu to ukázali, a skutečně věřím, že to přivede pozornost ke genocidě Arménů,“ řekl fanoušek.

Rodina manželky Kanyeho Westa Kim Kardashianové z Arménie pochází, takže sem přijela i se sestrou Khloe a navštívily památník obětí genocidy, kde položily květiny.