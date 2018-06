Kandidát Unie bude uklízet Prosek

Za každý kilogram shozený navíc, se Nacher zavázal k pěti hodinám veřejně prospěšných prací.



Po pondělním vážení bylo jasno: "Ale Vladimír mi slíbil, že mi pomůže," říká Nacher.



"Je to opravdu slušný výkon," hodnotí Řihákův sedmiměsíční úspěch. "A to vím o čem mluvím, protože ještě než jsem vstoupil do politiky, pracoval jsem ve fitnesscentru a připravoval lidem na přání zdravotní i hubnoucí programy. Včetně tréningových dávek a jídelníčků."

Přesně takový hubnoucí "plán" poradil Nacher i Řihákovi. "Že je oněch jedenáct a půl kilogramů poctivých, to já na člověku poznám," tvrdí Nacher. "Poznám, když někdo zhubne hodně za krátký čas a trápí se. Ale pokud má váha dole vydržet, musí se hubnout pomalu, a to se Vladimírovi, i přes pracovní nasazení a stresy, podařilo," hodnotí soupeře Nacher.

"Bylo období, kdy jsem cvičil třikrát týdně v posilovně a ještě občas chodil plavat," říká Valdimír Řihák a přiznává, že po celou dobu to tak nebylo. "Snažil jsem se jíst pětkrát denně, pít hodně vody a jídlo obshaující sacharidy spíš v první polovině dne. Po sedmé, půl osmé večer, pokud možno už nic," líčí svůj režim.

Že jejich sázka je také součástí předvolební taktiky, tím se oba netají. "Chceme dokázat, že i dva soupeři dokáží spolupracovat i zažít legraci," vysvětlují. Samozřejmě to také prospěje starostovu zdraví a kondici, shodují se soupeři.