Kancléřce Merkelové se vysmáli, dvakrát si vzala stejné šaty

Jak píše rakouský deník Der Standard, Merkelová se podle módní etiky provinila i tím, že ke stejným šatům zvolila i totožné doplňky.

Německou političku měla v oku tamní novinářka a módní agentka Doris Wildová, která pravidelně archivuje fotografie ze společenských akcí, ve většině případů také spoléhá na svou pameť. "Jsem na ni pyšná," uvedla.

Podle listu by Merkelové někdo mohl podsouvat, že jednala vědomě. Volbou své garderoby prý mohla chtít dát najevo, že je nutné šetřit. Pravidlo, že si dámy smějí šaty do společnosti vzít jen jednou, je totiž stejně nesmyslné jako drahé. Dá se ale pochybovat o tom, že kancléřka při výběru kostýmu na salcburskou premiéru Elektry takhle uvažovala, napsal list.

Angela Merkelová recykluje šatník, ve stejném kostýmku vystoupila na summitu EU v roce 2008 (snímek nahoře) a poté i na konferenci v Davosu (fotografie dole).

I když jsou taková "pochybení" v rozumném prostředí "úplně buřt", ten, kdo se zapojil do PR cirkusu sebeukazování, hraje podle jiných pravidel, uvedl Der Standard. "Dnes ví každá pipina, že to je ´no-no´, kdo si nedává pozor na co kdy kde, vede si knihu. Nebo si připíná obrázky z akcí na krabice s botami a na ramínka s šaty. Každý ženský časopis pravidelně objasňuje, jak to chodí - a celebrity nebo jejich poradci koukají do archivů," cituje list Wildovou.

Podobných "módních prohřešků" německé političky si média všimla už v minulosti. Nejmocnější žena Německa se jako prominentní host totiž už před dvěma lety v Salcburku na opeře Romeo a Julie objevila v pestrobarevné tunice, kterou měla přes černé šaty.

Server stern.de tehdy poznamenal, že milovníkům opery byl tento outfit známý. Kancléřka ho měla na sobě už potřetí. Vyrazila v něm třeba na wagnerovské slavnosti do Bayreuthu. Tam podle webu představila už v roce 2007 společenský kostým, který měla nyní i před dvěma lety v Salcburku. Stern tehdy napsal, že na "recyklování šatů" má kancléřka metodu.