Kanadský model si nechal obličej potetovat nápisy, chce být slavný

Na čele má Los slovíčka „nejslavnější, sláva, řvěte mé jméno, ikonický obličej, vinen, olizovat, teď, New York, Londýn, Los Angeles, sex, Tokio, ten, o němž se nejvíc mluví, dej mi“ a mnohé další, jak sám přiznává, prázdné fráze. Vybral je prý náhodně při poslechu hudby na YouTube.

Vin Los má rozhodně krásně vypracované tělo. A s výraznými mužskými rysy by bezpochyby našel práci v modelingu. Jenže jemu to nestačilo. Chtěl být nejslavnějším mužem planety a hned. Proto se nechal potetovat nápisy, které vypadají, jako by někdo vzal fix a ledabyle je načmáral.

Natočil také videoklip, v němž si své tělo tře vlhkým hadrem. Chce tak prý dokázat, že je tetování skutečné.

„Ty nápisy pro mě nic neznamenají. Může to vypadat tak, že nemám správné hodnoty nebo něco, ale ta tetování nejsou pro mě. Chci být živým obrazem pro lidi, kteří se na něj budou dívat, chci být něčím, co bude mít na ně vliv. Každý, kdo mě vidí, se ptá, proč sláva? Co dělá?“ mudroval Los v rozhovoru pro Vice.

Zřejmě si neuvědomil, že pozornost na internetu a pár článků v rubrikách s kuriozitami mu přinese spíš výsměch než světovou slávu.