Kanadské rádio pozvalo Bushovy dcery na alkohol

9:06 , aktualizováno 9:06

Kanadská rozhlasová stanice pozvala dvojčata amerického prezidenta George Bushe, aby přijely do Edmontonu strávit víkend legálním popíjením alkoholu. V Texasu lze totiž alkohol prodávat pouze osobám starším 21 let, ale v Albertě mohou lidé pít alkohol již od 18 let. Obě dcery již měly problémy se zákonem kvůli alkoholu. Rocková rozhlasová stanice 100.3 FM The Bear v Edmontonu ve státě Alberta se nabídla, že zaplatí útratu a letadlo pro Jennu a Barbaru Bushovy.